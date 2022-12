Les Nets battent les Raptors 114-105 et signent une quatrième victoire de suite

The Associated Press

NEW YORK — Kyrie Irving a obtenu 27 points et les Nets de Brooklyn se sont donné une confortable avance pour finalement l’emporter 114-105 aux dépens des Raptors de Toronto, vendredi soir.

Kevin Durant a récolté 17 points et Nic Claxton en a amassé 15 pour les Nets, qui ont remporté leurs quatre dernières parties.

Les Nets ont réussi 53,7 pour cent de leurs lancers et ont obtenu 27 aides sur leurs 44 paniers.

«(Nous) jouons simplement avec beaucoup plus de confiance, tout le monde accepte son rôle», a déclaré Irving, ajoutant que les Nets «commencent à trouver un bon rythme en ce moment. Nous voulons juste poursuivre sur cette séquence.»

Pascal Siakam a marqué 24 points et O.G. Anunoby en a ajouté 21 pour les Raptors, qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée.

Pour un deuxième match consécutif, les Raptors ont été menés par au moins 31 points.

«Nous avons reçu un coup de poing en plein visage, a admis Fred VanVleet, qui a ajouté 10 points. Nous avons attendu d’être menés par 30 points pour nous battre, ce qui était un peu trop tard. Cela fait partie du professionnalisme. […] Il faut être plus physique, plus agressif et prêts à entamer nos matchs.»

Les Nets menaient par 36 points à mi-chemin au deuxième quart et ils détenaient une avance de 93-72 au début du quatrième quart.

Les Raptors ont inscrit 11 points sans réplique pour s’approcher à 110-103, à la suite d’un dunk de Scottie Barnes avec 37 secondes à faire.

Durant a ensuite réussi deux lancers francs. Anunoby a raté une tentative de trois points et Seth Curry a scellé l’issue de la rencontre en réussissant deux lancers francs.

Irving et Joe Harris ont totalisé 31 points pour aider les Nets à prendre les devants 72-49 à la mi-temps. Il s’agissait d’un sommet en première demie pour la troupe de Brooklyn, qui a réussi 28 de ses 48 tirs de plancher et huit de ses 17 lancers de trois points.

Les Nets menaient 41-17 après le premier quart. Irving a initié une séquence de 15 points consécutifs et T.J. Warren, qui jouait pour une première fois en près de deux ans, a couronné le tout avec un tir en suspension.