Les Mooseheads battent les Wildcats score, méritant ainsi un 4e gain de suite

MONTRÉAL — Jordan Dumais a atteint le cap des 30 buts avec un triplé et les Mooseheads de Halifax ont défait les Wildcats de Moncton 5-3, vendredi, méritant ainsi une quatrième victoire de suite.

Alex Mercier des Wildcats a marqué tard au premier vingt, mais le club local a fait pencher la balance avec quatre buts en période médiane.

Jordan Dumais y a réussi un doublé (4:38 et 19:12), tandis que James Swan (8:01) et Attilio Biasca (17:24) ont aussi touché la cible.

Dumais a parti le bal en s’acharnant sur des rebonds, suite à la charge au filet d’Elliott Desnoyers.

Swan a réussi un tir sec, Biasca a fait dévier un tir et Dumais a complété la poussée avec une belle feinte.

Dumais a concrétisé le tour du chapeau au début du troisième tiers.

Les Mooseheads vont tenter de garder leur bel élan samedi soir à la maison, face aux Remparts de Québec.

Gatineau 2 Acadie-Bathurst 3 (P)

Miguël Tourigny a marqué à 3:40 en prolongation et le Titan a défait les Olympiques, 3-2. Gatineau perdait un troisième match consécutif.

Rouyn-Noranda 5 Val-d’Or 2

Mathieu Gagnon a inscrit un but et quatre points, aidant les Huskies à l’emporter 5-2 contre les Foreurs. Rouyn-Noranda mettait fin à une série de cinq revers.

Victoriaville 4 Chicoutimi 3

Les Tigres ont résisté après avoir obtenu les quatre premiers buts du match (en moins de 10 minutes), gagnant 4-3 devant les Saguenéens.

Maxime Pellerin a notamment réussi un 27e but, pour Victoriaville.

Sherbrooke 2 Drummondville 4

Joshua Roy a obtenu un but et une passe, atteignant les 100 points cette saison, mais le Phoenix a subi la défaite contre les Voltigeurs, 4-2.

L’espoir du Canadien de Montréal mène la LHJMQ avec 60 passes.

Jérémy Lapointe a fourni deux buts pour les vainqueurs.

Shawinigan 3 Rimouski 2

Zachary Massicotte a nivelé la marque à 2-2 en fin de première période, puis a fait scintiller la lumière rouge à nouveau près d’une minute plus tard pour mener les Cataractes de Shawinigan à une victoire de 3-2 contre l’Océanic de Rimouski.

Julien Béland et Luka Verreault ont chacun récolté un but et une aide dans la défaite.