Les Mets mettent la main sur le lanceur japonais Kodai Senga

The Associated Press

NEW YORK — Les Mets de New York et le lanceur japonais Kodai Senga ont finalisé une entente de cinq ans d’une valeur de 75 millions $US, samedi.

Le contrat inclut une clause échappatoire du joueur après la saison 2025.

À la recherche d’une première conquête de la Série mondiale depuis 1986, les Mets ont dépensé 476,7 millions $ pour sept joueurs autonomes pendant la saison morte.

Les New-Yorkais ont fait signer un contrat aux lanceurs Senga, Justin Verlander et José Quintana, ils ont conservé les services du voltigeur de centre Brandon Nimmo et du stoppeur Edwin Diaz, ils ont ajouté le releveur David Robertson et ils en sont venus à une entente avec le receveur Omar Narváez, qui doit réussir ses évaluations physiques.

Senga, un droitier qui lance avec beaucoup de puissance, n’a pas eu à passer par le système d’affichage avec les ligues majeures nipponnes parce qu’il a disputé 11 saisons. Plusieurs équipes du Baseball majeur cherchaient à lui faire signer un contrat, dont les Red Sox de Boston.

«Kodai était sur notre radar depuis plusieurs années, a mentionné le directeur général des Mets, Billy Eppler. Kodai a connu des succès exceptionnels pendant sa carrière et il a aidé son équipe à obtenir quatre titres consécutifs lors des séries du Japon. Nous sommes ravis d’ajouter quelqu’un d’aussi talentueux à notre rotation.»

Senga, qui fêtera son 30e anniversaire de naissance en janvier, a présenté une fiche de 11-6 et une moyenne de points mérités de 1,94 en 22 départs la saison dernière avec les Hawks de Fukuoka, dans la Ligue du Pacifique. Il n’a donné aucun point en trois manches contre les États-Unis lors des Jeux olympiques d’été de Tokyo, en 2021.

Senga, Verlander et Quintana ont remplacé les trois partants des Mets qui devenaient joueurs autonomes après la saison 2022, soit Jacob deGrom, Taijuan Walker et Chris Bassitt.

La rotation de partants inclut aussi le vétéran Carlos Carrasco. Les Mets ont accepté son option de 14 millions $ pour la prochaine saison.