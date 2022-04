Les Mets de New York dévoilent une statue géante de l’ancien lanceur Tom Seaver

Mike Fitzpatrick, The Associated Press

NEW YORK — Les Mets de New York ont dévoilé vendredi une statue du légendaire lanceur Tom Seaver lors d’une cérémonie qui a duré 40 minutes et qui a commencé environ deux heures et demie avant leur ouverture locale face aux Diamondbacks de l’Arizona au Citi Field.

L’épouse et les deux filles du membre du Temple de la Renommée du baseball ont été au coeur de la cérémonie à laquelle ont assisté des milliers de spectateurs, téléphones cellulaires tenus haut dans les airs et le cou étiré autant que possible pour ne rien manquer du moment.

Après une présentation du descripteur radiophonique Howie Rose et des discours du propriétaire Steve Cohen et de l’ancien puissant frappeur Mike Piazza, une toile bleue a été retirée, dévoilant un gigantesque monument d’une hauteur de 10 pieds (environ trois mètres) et d’une longueur de 13 pieds et demi (environ quatre mètres).

Le monument, qui était attendu de longue date, montre Seaver complétant l’élan qu’il a rendu classique, le genou droit frôlant le sol, une balle dans sa main droite.

«Allo, Tom», a déclaré sa veuve Nancy, émue et refoulant ses larmes. «C’est tellement agréable de te voir ici, là où tu dois être.»

La statue, réalisée par William Behrends — qui a aussi dessiné et créé les monuments en l’honneur de Willie Mays à San Francisco et de Tony Gwynn à San Diego — pèse 3200 livres (1451 kg).

«Tom Seaver est notre royauté», a déclaré Piazza.

La statue a été installée près du fameux chapeau duquel sortait une grosse pomme après un coup de circuit d’un joueur des Mets à l’ancien Shea Stadium. Elle se trouve devant la rotonde Jackie-Robinson qui sert d’entrée principale au Citi Field.

«Lorsque j’étais jeune et que je pensais aux Mets, je pensais à Tom Seaver», a déclaré Cohen, un partisan de longue date même avant de devenir le propriétaire du club.

«Il a transformé les Mets, transfiguré New York et a gagné le coeur des partisans des Mets.»

Seaver a remporté trois trophées Cy Young pendant ses 12 saisons à New York et mené les «Miracle Mets» de 1969 à leur première conquête de la Série mondiale. Ses exploits lui ont valu d’être surnommé «La Concession».

«Ils auraient pu bâtir une statue pour lui dès ce jour», a déclaré Rose.

Avec les Mets, Seaver a affiché un dossier cumulatif de 198-124 avec une moyenne de points mérités de 2,57 et 2541 retraits au bâton.

Il demeure le meneur dans l’histoire de l’équipe pour les victoires, la moyenne de points mérités, les retraits au bâton, les blanchissages (44), les matchs complets (171) et les départs (395).

Pendant ses 20 saisons au Baseball majeur, entre 1967 et 1986, Seaver a aussi porté les couleurs des Reds de Cincinnati, des White Sox de Chicago et des Red Sox de Boston. Il a conclu sa carrière avec 311 victoires, une moyenne de points mérités de 2,86 et 3640 retraits sur des prises.

Les Mets ont retiré son numéro 41 en 1988 et Seaver a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1992.

Il est décédé à l’âge de 75 ans le 31 août 2020, en Californie, où il avait vu le jour.