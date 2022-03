Les Marlins signent le joueur par excellence de la Série mondiale Jorge Soler

Tim Reynolds, The Associated Press

MIAMI — Les Marlins de Miami cherchaient à ajouter de la puissance dans leur alignement, ils en ont trouvé en accordant un contrat de trois ans au joueur par excellence de la dernière Série mondiale, Jorge Soler.

Une source bien au fait du dossier a confié samedi à l’Associated Press que les Marlins et Soler se sont entendus sur un contrat de 36 millions $ US pour trois saisons. Soler détiendrait toutefois des options pour les saisons 2022 et 2023.

Cette source a partagé ces informations sous couvert de l’anonymat puisque l’entente n’a pas été officiellement annoncée et qu’elle est conditionnelle à une évaluation médicale.

C’est le réseau MLB.com qui a été le premier à révéler l’existence de cette entente.

Soler est double champion de la Série mondiale, d’abord avec les Cubs de Chicago en 2016, puis avec les Braves d’Atlanta la saison dernière.

Lors de la dernière Série mondiale, il a maintenu une moyenne de ,300 en six parties contre les Astros de Houston. Il a cogné trois circuits, tous mémorables. Le premier est survenu lors de la toute première présence au bâton de la série, une première en 117 ans d’histoire. Le deuxième est survenu lorsqu’il a été appelé comme frappeur d’urgence pour briser l’égalité dans le quatrième match. Et le dernier, lors du sixième match, a donné l’avance pour de bon aux Braves en troisième manche.

La directrice générale des Marlins, Kim Ng, disait être à la recherche d’un voltigeur et d’un bâton productif, Soler remplit parfaitement ces deux rôles.