Les Marlins coupent les liens avec le vétéran joueur de 1er but Jesus Aguilar

The Associated Press

The Associated Press

MIAMI — Les Marlins de Miami ont désigné pour assignation, vendredi, le puissant cogneur Jesus Aguilar, se séparant ainsi du joueur de premier but après que l’équipe eut glissé au classement.

Âgé de 32 ans, Aguilar était le meneur chez les Marlins cette saison avec 15 circuits et 49 points produits, mais sa moyenne au bâton n’était que ,236.

Parce que les Marlins ont subi 15 revers en 22 parties en août et qu’ils ne se trouvent plus au plus fort de la lutte pour une participation aux séries éliminatoires à titre de club repêché, Aguilar jouait moins souvent, au profit du joueur recrue Lewin Diaz.

Par ailleurs, Garrett Cooper, qui partageait le travail avec Aguilar au premier but et dans le rôle de frappeur désigné, est de nouveau disponible après un séjour sur la liste des blessés.

Aguilar s’était joint aux Marlins après que les Rays de Tampa Bay l’eurent libéré après la saison 2019. Originaire du Venezuela, Aguilar a été l’un des cinq joueurs à éviter la liste des blessés pendant la saison 2020, abrégée par la pandémie.

Il a d’ailleurs aidé les Marlins à participer aux éliminatoires pour la première fois depuis leur conquête de la Série mondiale, en 2023.

La saison dernière, Aguilar dominait la Ligue nationale avec 93 points produits avant de subir une blessure à un genou qui lui a fait rater les quatre dernières semaines.