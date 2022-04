Les Marlies ont raison du Rocket 5-1 et gâchent la fête à la Place Bell

LAVAL, Qc — Michael Hutchinson a stoppé 35 lancers et les Marlies de Toronto ont signé une importante victoire de 5-1 aux dépens du Rocket de Laval, vendredi soir.

Hutchinson a été le premier des deux gardiens à céder, mais il a ensuite fermé la porte aux hommes de Jean-François Houle. Le gardien des Marlies a notamment été parfait devant 15 tirs lors du dernier tiers, alors que le Rocket tentait de créer l’égalité.

Nick Robertson et Joey Anderson ont tous deux amassé un but et une aide pour l’équipe torontoise, qui a mis fin à une séquence de deux revers pour rester dans le portrait des séries dans la section Nord.

Philippe Myers, Pontus Holmberg et Richard Clune ont ajouté un but pour les Marlies (36-28-4), qui occupe le sixième rang de la section Nord au chapitre du pourcentage de points récoltés.

Joël Teasdale a été l’unique marqueur du Rocket (37-25-6), qui a raté une première occasion de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Kevin Poulin a cédé quatre fois en 30 lancers devant la cage du club-école du Canadien. Le Rocket trône au deuxième échelon de la section Nord pour le pourcentage de points récoltés.