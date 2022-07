Les Mariners gagnent un 10e match de suite, 2-1 contre les Nationals

The Associated Press

WASHINGTON — Jesse Winker a frappé un huitième circuit et les Mariners de Seattle ont gagné un 10e match d’affilée, mercredi, l’emportant 2-1 aux dépens des Nationals de Washington. C’était en conclusion d’un programme double.

Winker a frappé la longue balle en sixième et Adam Frazier a ajouté un ballon sacrifice, dans la même manche.

Winker avait aussi réussi un coup de canon en après-midi.

Juan Soto des Nationals a cogné un circuit en neuvième, comme dans le premier match.

Les Mariners vivent leur meilleure période depuis 2003, quand le club a aligné neuf victoires.

Tommy Milone (1-1) a espacé trois coups sûrs en trois manches et un tiers. Paul Sewald a scellé le gain, comme dans la première rencontre.

Erick Fedde (5-7) a été victime de deux points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Lors du premier match, Eugenio Suarez a cogné un circuit de trois points et les Mariners ont prévalu 6-4.

Suarez a frappé la longue balle dès la manche initiale, après des buts sur balles à J.P. Crawford et Carlos Santana.

Trois manches plus tard, Winker et Frazier ont aussi claqué des circuits.

Cal Raleigh a aussi cogné un coup de canon pour Seattle, qui n’a pas été vaincu depuis le 1er juillet.

Chris Flexen (6-8) a donné un point et six coups sûrs en six manches, obtenant un quatrième gain consécutif.

Il a une moyenne de 2,88 à ses sept dernières sorties.

Soto a frappé un circuit de trois points en neuvième, contre Penn Murfee, avant que Sewald inscrive un 11e sauvetage.

Crawford a signé un très beau jeu en septième, aux dépens de Soto. Ce dernier voulait marquer sur un double de Nelson Cruz. Après le relais de Frazier au deuxième but, Crawford a gardé la balle longtemps, a resserré l’étau et a plongé pour appliquer le gant contre Soto. Celui-ci voulait regagner le troisième but, s’étant aventuré trop loin sur la frappe de Cruz.

Keibert Ruiz a cogné un simple et un double pour les Nationals, qui ont perdu leurs six derniers matches.

La formation compte une seule victoire depuis 13 rencontres.

Josiah Gray (7-6) a permis cinq points et six coups sûrs en cinq manches.