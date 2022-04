Les Maple Leafs battent les Islanders 4-2 malgré l’absence d’Auston Matthews

TORONTO — William Nylander et Mitchell Marner ont tous les deux marqué et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Islanders de New York 4-2, dimanche soir, même s’ils étaient privés des services d’Auston Matthews.

Les Maple Leafs ont profité la soirée pour établir des records d’équipe au chapitre des victoires (50) et des points (106) en une saison.

Pierre Engvall et David Kampf ont aussi fait mouche pour les Torontois. Jack Campbell a bloqué 28 rondelles pour ajouter la victoire à sa fiche.

Anthony Beauvillier et Josh Bailey ont répliqué pour les Islanders, qui ont officiellement été éliminés de la course aux séries dans l’Association Est. Ilya Sorokin a cédé trois fois en 36 lancers.

Matthews, le meneur au chapitre des buts cette saison, a raté l’affrontement en raison d’une blessure.

L’entraîneur des Maple Leafs, Sheldon Keefe, n’a pas dévoilé la nature de cette blessure, mais il juge qu’elle est mineure.

«À ce moment je dirais qu’on évalue son cas quotidiennement, a déclaré Keefe avant la rencontre. C’est vraiment plus préventif qu’autre chose. Nous lui donnons la soirée de repos et nous verrons par la suite.»

Matthews a subi la blessure lors du gain de 5-4 de la formation de la Ville Reine, samedi soir, contre leurs rivaux ontariens, les Sénateurs d’Ottawa.

Le joueur de centre américain a récolté 58 buts et 102 points en 70 parties cette saison. Il s’est illustré en marquant 51 buts en 50 matchs au courant de la campagne, devenant le premier joueur depuis 1996 à réussir le tour de force.

Les Maple Leafs recevront maintenant la visite des Flyers de Philadelphie, mardi.