Les Lions complètent la remontée contre les Roughriders pour l’emporter 32-17

REGINA — Les Lions de la Colombie-Britannique connaissent leur meilleur début de saison depuis 2007 grâce à un gain de 32-17 aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan, vendredi.

Les Lions sont venus de l’arrière pour combler un déficit de 13 points au deuxième quart. Ils ont porté leur fiche à 5-1, égalant la marque de 2007.

Les Lions ont terminé au sommet de l’Association Ouest en 2007 et ont terminé avec un dossier de 14-3-1, mais ont été surpris par les Riders en finale de l’Association Ouest.

Compte tenu du revers, les Riders ont porté leur dossier à 4-4. Ils bénéficieront d’une semaine de repos avant leur prochain duel.

Le quart des Lions, Nathan Rourke, qui en est à sa première saison comme partant, n’a pas dérougi. Il a complété 27 de ses 33 passes, pour un total de 336 verges par la voie des airs, récoltant au passage deux passes de touché. Il a amassé 1941 verges par la voie des airs, a complété 153 de ses 193 tentatives de passes et a lancé 16 passes de touché.

Les Lions ont obtenu des majeurs de Rourke sur une course d’une verge en plus d’attrapés de Jevon Cottoy et Dominique Rhymes. Le botteur Sean Whyte a réussi des placements de 16 et 39 verges et a inscrit un point compte tenu d’un placement raté sur 46 verges.

Stefan Flintoft a inscrit deux simples lors de bottés de dégagement. Les Lions ont également obtenu un touché de sûreté quand Marcus Sayles a renversé le porteur de ballon des Riders Jamal Morrow dans la zone des buts lors du deuxième quart.

Le quart Cody Fajardo, lors d’une course d’une verge, et Tevin Jones ont marqué les touchés pour les Riders. Brett Lauther a ajouté un placement de 28 verges.