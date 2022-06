Les lanceurs des Astros n’accordent aucun coup sûr aux Yankees dans un gain de 3-0

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — Cristian Javier n’a pas arrêté de renvoyer rapidement les joueurs des Yankees de New York à l’abri et n’a accordé aucun coup sûr à l’équipe avec le meilleur dossier du Baseball majeur.

Le partant des Astros de Houston a combiné ses efforts avec ceux de Héctor Neris et Ryan Pressly pour museler les Yankees et leur a infligé un match sans point ni coup sûr lors d’une victoire de 3-0, samedi.

C’est la première fois depuis le 11 juin 2003 que les Yankees ne réussissent pas à noircir la feuille de pointage. Six lanceurs des Astros avaient pris leur mesure à l’époque.

Les Yankees ont entamé la rencontre avec une fiche de 52-19 (moyenne de 0,732), soit le meilleur dossier de l’histoire de la MLB pour équipe étant victime d’un match sans point ni coup sûr après un minimum de 50 matchs.

«La pure et dure vérité c’est que nous avons été dépassés et battus au niveau des lancers, a noté le lanceur des Yankees, Gerrit Cole. C’est un jour magique pour eux.»

Javier (5-3), le droitier de 25 ans, est dans la rotation des partants puisque Jake Odorizzi est blessé. Il a établi plusieurs marques personnelles, dont pour le plus grand nombre de frappeurs retirés sur les prises (13) et le total de lancers (115).

Il a également donné un but sur balle en sept manches de travail.

C’est la troisième rencontre sans point ni coup sûr de la saison. Cinq lanceurs des Mets de New York ont blanchi les Phillies de Philadelphie le 29 avril tandis que Reid Detmers des Angels de Los Angeles a réussi ce tour de force contre les Rays de Tampa Bay lors du 10 mai.

Les Yankees ont subi deux revers consécutifs pour la première fois depuis le 28 et 29 mai contre les Rays.

Les Astros ont signé un 14e match sans point ni coup sûr dans leur histoire et la première fois depuis que Justin Verlander eut neutralisé les Blue Jays de Toronto lors du 1er septembre 2019.