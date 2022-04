Les Kings retrouvent le chemin de la victoire à temps pour la course aux séries

The Associated Press

The Associated Press

CHICAGO — Blake Lizotte a enfilé l’aiguille deux fois, Phillip Danault a obtenu un but et une aide et les Kings de Los Angeles ont mis fin à une séquence de trois revers avec une victoire de 5-2 contre les Blackhawks de Chicago, mardi.

Danault a marqué son 22e but de la saison et a porté son total de points à 46 pour la campagne.

Trevor Moore et Jordan Spence ont aussi trouvé le fond du filet pour les Kings. Jonathan Quick a réalisé 18 arrêts.

Taylor Raddysh et Patrick Kane ont fait mouche pour les Blackhawks, qui ont perdu un huitième match consécutif (0-6-2). Collin Delia a stoppé 31 tirs.