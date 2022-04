Les Kings font un pas de plus vers les séries en défaisant les Ducks 4-2

The Associated Press

LOS ANGELES — Alexander Edler a marqué le but qui a rompu l’égalité en troisième période et les Kings de Los Angeles ont fait un pas de plus vers leur première qualification en séries éliminatoires en quatre ans en prenant la mesure des Ducks d’Anaheim 4-2, samedi.

Arthur Kaliyev, Matt Roy et Alex Iafallo ont également touché la cible pour les Kings, qui ont triomphé à leurs quatre dernières rencontres. La recrue Quinton Byfield et Anze Kopitar ont chacun récolté deux mentions d’assistance.

Jonathan Quick a réalisé 19 arrêts pour signer la victoire.

Les Kings en ont profité pour renforcer leur emprise sur le troisième échelon de la section Pacifique. Avec deux parties à disputer, les Kings ont sept points d’avance sur les Golden Knights de Vegas. La formation du Nevada a toutefois quatre rencontres à jouer.

Trevor Zegras est devenu le meilleur pointeur des Ducks lors d’une saison recrue (58 points) lorsqu’il a marqué d’un tir précis dans le haut du filet en deuxième période. Il a battu la marque établie par Bobby Ryan en 2008-2009.

Gerry Mayhew a été crédité d’un but pour les Ducks alors que Quick a commis une énorme bévue devant son filet. Il a tenté de dégager la rondelle, mais celle-ci est passée à côté de son bâton.

Anthony Stolarz a stoppé 36 tirs pour les Ducks, qui ont perdu 18 de leurs 21 dernières rencontres.