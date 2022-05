Les joueurs du CF Montréal optimistes pour leur retour au stade Saputo

MONTRÉAL — Un peu comme l’ont fait à ses dépens les joueurs du Nashville SC mercredi dernier au Geodis Park, le CF Montréal tentera de retrouver le chemin de la victoire dimanche après-midi grâce au fait, notamment, qu’il sera de retour dans son château fort qui s’avère de plus en plus inhospitalier pour les clubs rivaux.

Cela dit, il n’est pas question que les porte-couleurs du CF Montréal prennent à la légère le Real Salt Lake (5-3-4), les prochains visiteurs au stade Saputo.

Malgré un déficit au chapitre des buts marqués (12) et concédés (16), la formation de l’Utah se présentera au stade Saputo, dimanche, au cinquième rang dans l’Association Ouest avec 19 points.

C’est seulement un de moins que le CF Montréal (6-4-2), qui se classe deuxième dans l’Association Est à égalité avec trois autres équipes, à un seul point de l’Union de Philadelphie.

Ce sera le premier rendez-vous entre les deux clubs depuis mai 2019, et la formation montréalaise présente une fiche favorable de 4-2-2 depuis son entrée en MLS contre Real Salt Lake.

Ce dossier inclut cinq matchs de suite sans avoir subi la défaite (3-0-2) et quatre victoires en autant de tentatives à Montréal.

Le dernier revers de l’organisation montréalaise contre le Real Salt Lake remonte au 24 juillet 2014. L’Impact de Montréal avait alors concédé deux buts à 10 contre 11 dans les 20 dernières minutes de jeu, en route vers une défaite de 3-1 au stade Rio Tinto, à Sandy.

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic connaît un certain nombre de joueurs de l’édition actuelle du Real Salt Lake, notamment quelques-uns des jeunes américains, et il s’attend à une opposition de qualité.

«C’est une équipe qui, l’an dernier, est passée par une nouvelle phase au niveau du ‘coaching’, et elle a fait tourner bien des têtes pendant les éliminatoires», a noté Mihailovic vendredi après-midi, après la séance d’entraînement du CF Montréal au Centre Nutrilait.

«Vous ne pouvez pas sous-estimer ce genre de club, mais j’ai très confiance en notre habileté à jouer à domicile. On n’a pas encore perdu cette année (au stade Saputo). Ça va être un bon match», a-t-il ajouté.

Une partie à la fois

La rencontre de dimanche contre Real Salt Lake sera la première d’une séquence de cinq pour les hommes de Wilfried Nancy devant leurs partisans.

Cette série inclut le duel de quarts de finale du Championnat canadien, mercredi prochain contre le Forge FC de Hamilton, et deux autres parties au retour de la trêve internationale, contre Austin FC, le 18 juin, et contre Charlotte FC, le 25 juin.

Le FC Cincinnati s’arrêtera aussi à Montréal, le 28 mai.

La prochaine sortie du CF Montréal à l’étranger n’aura lieu que le 29 juin, contre les Sounders à Seattle.

«C’est sûr qu’on est content d’avoir cette séquence à la maison. On sait qu’on est puissant à la maison, qu’on joue bien, qu’on a cette confiance-là de jouer à la maison», a fait valoir le milieu de terrain québécois Samuel Piette.

«La préparation, aussi, est plus facile. Quand tu n’as pas à voyager, tu n’as pas à revenir aux petites heures du matin. On est content», a-t-il ajouté.

Constant dans son discours depuis qu’il a pris la barre de l’équipe, Nancy ne regarde pas la prochaine séquence de matchs à domicile comme un seul bloc et en se fixant un objectif précis de points à amasser.

«Non. Jamais. Jamais en termes de points, jamais en termes de victoires. C’est toujours en termes de ‘le prochain match, on veut le gagner’. Donc, maintenant, qu’est-ce qu’on doit faire pour le gagner? Qu’est-ce qu’on met en place par rapport à ça?», a-t-il rappelé, avant d’ajouter une exception à cette règle.

«Par contre, si vous me posez la question lors des cinq derniers matchs de la saison, j’aurais peut-être des nuances dans ce que je dis. Mais voilà, on est en milieu de saison et l’objectif, c’est d’avoir les meilleures performances pour avoir le plus de points possible, tout simplement, avant la trêve. Je ne raisonne pas du genre, ‘si on a cinq points, c’est bien, si on a huit points, c’est bien.’»

En s’inclinant contre Nashville SC mercredi, le CF Montréal a vu sa séquence record de matchs sans revers s’arrêter à huit (6-0-2). D’ailleurs, les mots «deux défaites consécutives» n’ont pas été associés à la formation montréalaise depuis le début du mois de mars.

C’était au moment où l’équipe devait faire face à un calendrier chargé, avec le début de la saison en MLS et le tournoi de la Ligue des champions de la Concacaf présenté en parallèle, incluant deux excursions au Mexique.

«Avec le match à Nashville, ce fut un peu plus compliqué qu’on l’espérait. Par contre, l’équipe a poussé jusqu’à la fin. On a montré un peu de caractère malgré cette défaite et c’est juste une petite erreur de parcours», a estimé Piette.

«On ne perd pas la tête, on ne perd pas l’objectif, et surtout l’humilité que l’on a depuis le début de la saison. C’est sûr que c’est décevant. On voulait continuer cette séquence-là. Mais maintenant, c’est à nous d’en partir une autre», a ajouté Piette.