Les joueurs du CF Montréal ont su oublier le match nul crève-coeur à Atlanta

MONTRÉAL — En général, les joueurs du CF Montréal ont très peu de beaux souvenirs à relater de leurs confrontations face à Atlanta United au fil des ans. La plus récente, il y a un peu plus d’un mois, se classe certainement dans cette catégorie même si les hommes de Wilfried Nancy avaient récolté un point au classement sur le terrain de l’adversaire.

Jeudi, après la séance d’entraînement de sa troupe au Centre Nutrilait, Nancy n’a pas pu éviter les questions sur ce match du 19 mars au stade Mercedes-Benz.

Le CF Montréal avait alors laissé filer une avance de deux buts lors des 10 dernières minutes de l’affrontement, même s’il jouait à 11 contre 10, en route vers un désolant verdict nul de 3-3.

Toutefois, et contrairement à ce que certains observateurs auraient pu anticiper, le CF Montréal ne s’est pas écrasé à la suite de ce match. Bien au contraire.

Après ce duel et une pause de deux semaines qui leur a permis, à la fois, de faire le vide et refaire le plein, les joueurs montréalais ont gagné les trois matchs qui ont suivi, dont un sur le terrain des Red Bulls de New York, où leurs réussites avaient été très peu nombreuses dans le passé.

Puis, ils ont ajouté un match nul de 1-1 dans un autre environnement peu commode, celui du Subaru Park, château-fort de l’Union de Philadelphie samedi dernier.

Voilà que samedi après-midi au stade Saputo, le CF Montréal (3-3-2) aura la chance d’égaler un record d’équipe réalisé en trois autres occasions. Il sera alors à la recherche d’un sixième match consécutif sans défaite alors qu’il sera l’hôte du… Atlanta United.

«Quand on a fait un retour sur le match (à Atlanta), j’ai donné la parole aux joueurs pour qu’ils s’expriment un peu par rapport à ça, avoir leur ressenti. On a tenu quelques discussions avec quelques joueurs, que ce soient les leaders ou les joueurs un peu plus jeunes. On a fait de la vidéo et ensuite, c’est essayer de mettre en pratique à l’entraînement», a expliqué Nancy lorsqu’il s’est fait demander comment il avait été possible aux membres de l’équipe de chasser ce match de leur esprit.

En fait, si l’on décortique les propos de Nancy, l’approche et l’attitude des porte-couleurs du CF Montréal n’ont pas véritablement changé d’une sortie à l’autre en 2022.

«À la mi-temps de ce match-là, les joueurs, je me rappelle, étaient dans le même état d’esprit que depuis le début de la saison. Et dans le dernier match (contre Philadelphie), ils étaient dans le même état d’esprit que dans le match contre Atlanta», a affirmé Nancy.

«Ce que je veux dire par là, c’est que les joueurs sont comme ça en ce moment. Ils se sentent bien et même si on prend un but, ils savent qu’on va continuer», a enchaîné l’entraîneur-chef.

Samedi après-midi, Nancy retrouvera un rival contre lequel le CF Montréal (2-5-3) n’a gagné que deux matchs en 10 tentatives. Par ailleurs, il reverra aussi un adversaire durement touché par les blessures.

Trois joueurs, dont le gardien Brad Guzan et le milieu de terrain Osvaldo Alonso, ne joueront plus cette saison à la suite de déchirures du tendon d’Achille droit et du ligament croisé antérieur droit, respectivement. Un autre gardien, Dylan Castanheira, est dans la même situation.

Le centre avant Josef Martinez a subi une arthroscopie au genou droit au début d’avril et en principe, il devrait également rater le rendez-vous au stade Saputo.

Nancy semble avoir une bonne idée de la situation qui touche le prochain rival du CF Montréal, mais il n’est pas question de prendre Atlanta United à la légère.

«On en a parlé avec le ‘staff’ en début de semaine en disant ‘attention à ce match’. Ils ont de bons joueurs, ils ont un plan de jeu qui est clair. Ils ne vont pas changer leur façon de jouer parce qu’ils ont des blessés.»