Les joueurs du Canadien de Montréal dressent leur bilan de fin de saison

BROSSARD, Qc — Les joueurs du Canadien de Montréal ont défilé au podium samedi matin au Complexe sportif Bell de Brossard. Voici, en vrac, ce qu’ils ont dit:

Brendan Gallagher est ouvert à jouer le rôle de capitaine du Canadien la saison prochaine, puisque Shea Weber ne semble plus figurer dans les plans de l’équipe:

«Personnellement, j’ai reçu une lettre — le ‘A’ d’adjoint — très tôt dans ma carrière et je l’ai toujours portée fièrement. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle, et j’essaie toujours d’en faire un peu plus d’une saison à l’autre. La décision reviendra à la direction de l’équipe, et si elle juge que c’est la bonne décision, alors… Mais je dois respecter mon identité; tu peux être un leader de bien des façons, sans nécessairement avoir le ‘C’ sur ton chandail. Nous verrons donc ce qui se produira.»

Jake Allen n’est pas préoccupé par l’incertitude entourant l’état de santé de Carey Price, et se dit prêt à relever le défi si le no 31 ne peut revenir au jeu l’an prochain.

«Pour être franc, je ne m’attendais pas à vivre une situation comme celle vécue cette année. Je me suis présenté ici en me disant que nous (Price et lui) allions être le tandem devant le filet, et que j’allais être son auxiliaire. (…) Tout ça est hors de mon contrôle, et je souhaite le meilleur à tout le monde. Et le meilleur serait d’avoir Carey devant le filet du Canadien. C’est ce que je souhaite, car tout est hors de mon contrôle. Est-ce que je jouerai 15 ou 20 matchs la saison prochaine? Je ne sais pas, mais ma préparation sera identique. Je crois simplement que j’ai suffisamment d’expérience dans cette ligue pour gérer cette incertitude.»

Paul Byron a connu une campagne frustrante. Il a été limité à 27 matchs, après avoir été opéré à la hanche gauche au cours de l’été. Il espère être de retour à 100% la saison prochaine.

«Il (l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis) aime mon jeu, mais je dois être capable de jouer tous les matchs. C’est là-dessus que je vais me concentrer cet été.»

Jonathan Drouin était déçu de ne pas avoir l’occasion de jouer plus de deux matchs sous les ordres de Martin St-Louis, alors que sa saison a été déraillée par une blessure au poignet droit.

«C’est une des premières choses dont Martin a parlé, de jouer en suivant son instinct. Il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs qui disent ça dans la LNH. Ce n’est pas qu’il n’a pas de système, mais vous pouvez jouer au hockey une fois que vous avez traversé la ligne rouge. Ç’a porté fruit à certains joueurs et je crois que ça va profiter aussi à moi.»

Drouin, qui connaissait Dominique Ducharme depuis les rangs juniors, s’est aussi porté à la défense de son ancien entraîneur.

«Chaque match, il manquait sept ou huit joueurs et ils étaient remplacés par des gars de la Ligue américaine. C’est difficile de gagner dans cette situation-là. Puis, quelqu’un doit prendre le blâme quand ça va mal. Je pense que ça n’a pas été la situation idéale pour Dominique cette année.»

Alexander Romanov n’a pas voulu répondre à des questions concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a néanmoins rencontré les médias pour une première fois depuis le début de l’invasion et a commenté sa deuxième saison dans la LNH.

«Toute l’équipe a ressenti que c’était correct de faire des erreurs (après l’entrée en poste de Martin St-Louis). L’important, c’était de tout donner.»

Romanov a affirmé vouloir jouer avec le Canadien le plus longtemps possible en plus d’indiquer qu’il passera l’été à Montréal ou ailleurs en Amérique du Nord. Il espère améliorer son jeu à l’attaque.

«Je crois que c’est ma faiblesse. Cette saison, j’ai appris à jouer plus intelligemment. Je dois conserver mon énergie, ne pas la gaspiller en patinant dans toutes les directions. Je veux jouer comme un joueur élite.»