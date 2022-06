Les JO de Paris en 2024 envisagent de présenter le basketball dans un stade de Lille

Graham Dunbar, The Associated Press

GENÈVE, Suisse — La plupart des matchs de basketball qui seront présentés lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 pourraient se dérouler à trois heures de route de la capitale française, un plan qui a été vertement critiqué par la fédération qui régit ce sport sur la planète mercredi.

Le comité organisateur des JO de 2024 éprouve des difficultés à trouver un stade qui puisse accueillir des matchs de basketball avant la ronde des médailles, et songe maintenant à utiliser le stade de soccer de Lille — une ville située à environ 210 km de Paris. Le plan initial prévoyait d’utiliser un stade de la capitale, mais celui-ci a été éliminé en mars à la suite des nombreuses plaintes de joueurs français de la NBA qui allèguent que le plafond est trop bas pour ce sport.

Si le projet de Lille est accepté, alors les tournois masculin et féminin de basketball ne se dérouleraient à Paris que vers la fin des Jeux olympiques, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Ce sport pourrait faire partie des plus populaires aux guichets en raison de la présence des joueurs étoiles de la NBA et de la WNBA, et parce qu’il est très tendance en France.

Le stade de Lille, nommé en l’honneur de l’ancien maire de la ville Pierre Mauroy, dispose d’un toit rétractable et a déjà accueilli des championnats européens de soccer et de basketball, en plus de la finale de la Coupe Davis, au tennis.