Les Jets versent un million de dollars en dons pour aider le peuple ukrainien

NEW YORK — L’organisation des Jets de New York a annoncé mardi leur intention de verser un million de dollars américains en dons pour venir en aide au peuple ukrainien qui souffre des horreurs de la guerre depuis l’invasion du pays par le régime de Vladimir Poutine.

Ces dons seront répartis entre plusieurs organismes de soutien qui recevront chacun 100 000 $ au cours de la prochaine année.

«Je voulais faire ma part pour aider et pour sensibiliser à la situation parce que c’est un problème qui ne disparaîtra pas», a déclaré Suzanne Johnson, épouse du propriétaire des Jets Woody Johnson.

Mme Johnson ne cesse de penser à ses défunts parents lorsqu’elle voit les images déchirantes des nouvelles en provenance de l’Ukraine. Elle cherche désespérément à aider ces gens qui pourraient être les siens.

Sa mère, Marie, est née de parents immigrants ukrainiens alors que son père, Stefan Ircha, est né à Ternopil — une ville tout près de Kyiv. Il a lui-même émigré vers les États-Unis à l’âge de 21 ans.

«Ma mère est décédée il y a dix ans et mon père il y a deux ans. Il doit se retourner dans sa tombe en ce moment», a commenté Johnson en entrevue à l’Associated Press.

«Ça l’aurait tué. C’est tout simplement incroyable et c’est véritablement le seul mot auquel je pense en observant ce qui se passe aujourd’hui.»

«Ils ont détruit le pays et ça va prendre des années pour le reconstruire et c’est tellement insensé que j’en perds mes mots. Ça me fend le cœur», a-t-elle poursuivi.

Suzanne Johnson est née aux États-Unis, mais a grandi dans un quartier ukrainien de New York. Elle a soutenu divers organismes ukrainiens au fil des ans et elle s’est servie de ses contacts pour organiser la manière dont son mari et elle allaient faire leur part.

«De l’argent, ils vont en avoir besoin pour longtemps pour rebâtir et pour aider les gens. Il sera là. Alors, j’espère seulement qu’on arrivera à démarrer quelque chose qui va continuer. Le monde a été très généreux et j’espère que ça va continuer ainsi.»

Le premier organisme à recevoir un don des Jets se nomme Plast Scouting USA. Il s’agit d’une organisation fondée en 1911 en Ukraine pour répondre aux besoins urgents dans le pays comme la distribution de trousses de premiers soins et de matériel médical.

«On voulait identifier des organismes qui ont des gens sur le terrain et qui savent comment distribuer la marchandise efficacement», a expliqué Mme Johnson.

En plus de l’aide financière, les Jets ont lancé une invitation à leur personnel de fournir du matériel médical qui sera envoyé en Ukraine. L’équipe va doubler les dons reçus en équipement pour aider directement les victimes de l’invasion russe et leurs familles.

Par voie de communiqué, Woody Johnson a souligné que ces dons auront un impact positif sur la situation des réfugiés ukrainiens et de leurs familles qui ont besoin de biens essentiels.

«Le besoin de ressources est toujours croissant. Nos pensées sont avec ces gens innocents dont l’existence a été bouleversée ainsi qu’avec tous ceux qui souffrent», peut-on lire.

Plusieurs autres organisations et personnalités sportives ont versé des contributions en appui au peuple ukrainien au cours des derniers mois.

La FIFA a versé un million de dollars en aide humanitaire. La vedette du tennis Roger Federer a donné 500 000 $ US pour aider les élèves ukrainiens à poursuivre leurs apprentissages scolaires. Les tournois du grand chelem et les fédérations de tennis ont conjointement remis 700 000 $ US en aide humanitaire. Dans la NFL, les propriétaires des Commanders de Washington, Tanya et Dan Snyder ont donné 300 000 $.