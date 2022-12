Les Jets s’inclinent contre le Wild et encaissent une troisième défaite de suite

WINNIPEG — Jared Spurgeon, Mats Zuccarello et Frédérick Gaudreau ont tous amassé un but et une aide et le Wild du Minnesota a vaincu les Jets de Winnipeg 4-1, mardi soir.

Samuel Walker a marqué un premier but en carrière dans la LNH alors que Sam Steel a préparé deux filets du Wild, qui montre une fiche de 7-1-0 à ses huit dernières sorties.

Filip Gustavsson a repoussé 31 rondelles à son 14e match de la saison pour le Wild.

Pierre-Luc Dubois a été l’auteur de l’unique but des Jets, qui ont encaissé une troisième défaite de suite pour une première fois cette saison.

Connor Hellebuyck a stoppé 24 lancers pour la troupe manitobaine, qui continue à être touchée par les blessures. Elle n’a gagné qu’une seule de ses cinq dernières parties.

Les Jets ont utilisé 27 patineurs cette saison, ce qui les place à égalité au cinquième rang des équipes de la LNH à ce chapitre. Le dernier joueur à faire un passage à l’infirmerie est l’attaquant recrue Cole Perfetti, qui a subi une blessure au haut du corps il y a une semaine.