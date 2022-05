Les Jays battent les Rays 5-1 et mettent fin à une série de cinq défaites

Dick Scanlon, The Associated Press

ST. PETERSBURG, Fla. — Teoscar Hernandez et Danny Jansen ont frappé des circuits en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une série de cinq défaites en battant les Rays de Tampa Bay 5-1, samedi.

Hernandez, qui a raté trois semaines en raison d’une blessure à un muscle oblique, a claqué son deuxième circuit de la saison.

«Nous savions tous que nous avions besoin d’un gros coup sûr de la sorte. Il est venu de mon bâton, mais je sais que les autres gars vont continuer à frapper et que nous allons maintenant connaître une série de victoires, a dit Hernandez. Ce fut une longue période sans frapper la balle de cette façon, surtout depuis que je me suis blessé. Il était temps.»

Pour sa part, Jansen était de retour au jeu après une absence de plus d’un mois, lui aussi blessé à un muscle oblique. Jansen a frappé un troisième circuit en neuf présences au bâton cette saison.

«Il n’a pas perdu le rythme, a indiqué le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Il a très bien paru au marbre.»

Les deux circuits ont été réussis aux dépens de Ryan Thompson (1-2), qui a aussi accordé des simples à Santiago Espinal et Lourdes Gurriel fils lors de la poussée décisive de quatre points des Jays.

«D’avoir une avance de quatre points de la sorte, ça n’arrive pas souvent, a exprimé Montoyo. C’était très bien de voir ces deux coups sûrs après deux retraits. C’est notre identité. Quand tu ajoutes des points, tu n’as pas besoin de jouer des matchs serrés.»

La victoire est allée au dossier de Tim Mayza (2-0), qui a retiré sur des prises deux des trois frappeurs qu’il a affrontés en fin de septième manche.

Vladimir Guerrero fils a cogné un simple contre Ryan Yarbrough en première manche, prolongeant à 11 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr. Il a croisé le marbre sur un ballon-sacrifice d’Espinal.

Yandy Diaz a commencé la fin de la première manche en cognant un circuit aux dépens de Hyun Jin Ryu.

Ryu en était à son premier départ depuis le 16 avril en raison d’une inflammation de l’avant-bras gauche. L’artilleur gaucher a accordé un point et quatre coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

«Je voulais m’assurer de me rendre loin dans la rencontre, a expliqué Ryu. Je regrette le but sur balles que j’ai donné en cinquième manche plus que le circuit. Si je n’avais pas accordé ce but sur balles, j’aurais pu terminer la cinquième.»

Ryu a effectué 71 lancers.

«Au-delà de la belle victoire, c’était très bien de voir Ryu travailler aujourd’hui, a indiqué Montoyo. Ce qu’il a fait était parfait. C’est ce dont nous avions besoin. Nous partirons à partir de là.»

Le voltigeur des Blue Jays George Springer n’a pas joué, après avoir subi une entorse à la cheville gauche, vendredi.