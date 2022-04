Les Islanders sortent gagnant d’un festival offensif contre les Penguins

The Associated Press

NEW YORK — Zach Parise et Josh Bailey ont chacun marqué deux fois, Kyle Palmieri a été le seul à toucher la cible en tirs de barrage et les Islanders de New York ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 5-4, mardi.

Ilya Sorokin a stoppé Jake Guentzel, Sidney Crosby et Kris Letang en fusillade pour couronner une performance de 43 arrêts, soit un sommet personnel en carrière.

Guentzel a obtenu deux buts et une aide, Crosby a eu deux mentions d’assistance et Casey DeSmith a bloqué 33 tirs pour les Penguins.

Danton Heinen et Jeff Carter ont aussi marqué pour la formation de Pittsburgh, qui a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres.

Les deux clubs croiseront le fer à nouveau jeudi au PPG Paints Arena de Pittsburgh.