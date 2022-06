Les Islanders écrasent les Cataractes 7-0 et restent en vie en finale de la LHJMQ

SHAWINIGAN, Qc — Les Islanders de Charlottetown ont une fois de plus dominé les Cataractes de Shawinigan, mais cette fois, le résultat a tourné en leur faveur.

Les deux pieds au bord du gouffre, les Islanders ont écrasé les Cataractes 7-0, jeudi soir, pour rester en vie lors de la finale de la Coupe du Président.

Les Islanders avaient décoché 16 tirs de plus que leurs adversaires lors du deuxième match de la série et 15 de plus lors du troisième affrontement, mais ils s’étaient tout de même inclinés en prolongation à deux reprises.

«Nous méritions de gagner les trois derniers matchs et les bons n’ont pas toujours été en notre faveur, a souligné l’attaquant des Islanders Xavier Simoneau, qui a participé à quatre buts des siens. Les gars restent unis et s’il y a une équipe en qui je crois en ce moment, c’est nous. Nous savons que nous avons une bonne équipe, nous savons que nous pouvons gagner et nous jouons de la bonne façon.»

Les Islanders ont cependant amorcé la quatrième partie en lion, décochant pas moins de 21 lancers, et ils ont fait payer l’indiscipline des Cataractes en terminant le match avec quatre buts en sept occasions en avantage numérique.

«Ils ont apporté de bons ajustements sur leur avantage numérique. C’est une organisation qui a eu du succès toute la saison et tu ne peux pas leur donner sept avantages numériques et espérer sortir de là avec un bon résultat, a affirmé l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud. J’ai dit qu’une saison c’est comme un long marathon et je ne connais personne qui a couru un marathon sans avoir une bonne crampe. Ce soir, on en a eu toute une, des orteils à la tête.»

Les hommes de Jim Hulton ont réduit l’écart à 3-1 dans la finale et ils tenteront de prolonger le spectacle à Charlottetown samedi après-midi, dans le cadre du cinquième duel.

«Tout part de notre groupe de leaders. Quand je suis arrivé à l’entraînement ce matin et que les joueurs avaient le sourire aux lèvres et qu’ils étaient prêts, ça facilite notre tâche», a dit Hulton.

La coupe du Président était sur place au Centre Gervais Auto, mais elle fera également le voyage à l’Île-du-Prince-Édouard avec les Cataractes, qui devront attendre avant de signer leur premier championnat de la LHJMQ en 53 ans d’histoire.

Le gagnant de cette série obtiendra son billet pour le tournoi de la Coupe Memorial, qui s’amorcera dans deux semaines à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Brett Budgell a récolté deux buts et une aide alors que Jakub Brabenec a amassé un but et trois mentions d’assistance pour les Islanders. William Trudeau, par deux fois, Lukas Cormier et Patrick Guay ont aussi fait mouche dans la victoire.

Francesco Lapenna a connu une soirée très tranquille devant la cage des Islanders et il n’a eu besoin que de 16 arrêts pour signer son deuxième jeu blanc des séries.

Le trio composé de Mavrik Bourque, Xavier Bourgault et Olivier Nadeau a obtenu un total de 20 points lors des trois premiers matchs de la finale, mais il a été blanchi et très peu menaçant, jeudi.

«Il faut toujours savoir qui est sur la glace pour éviter les revirements. Ils sont rapides, ils ont une bonne vision du jeu et ils ont de bons lancers. Ce soir, je trouve que nous avons été très efficaces dans notre zone et nous avons limité leurs occasions de marquer. Il va falloir continuer comme ça pour le reste de la série», a indiqué Trudeau, à propos du jeu contre les gros canons des Cataractes.

Même Antoine Coulombe, brillant depuis le début des séries, n’a pas été en mesure d’insuffler un peu d’intensité à son équipe après avoir stoppé 20 rondelles en première période. Il a été remplacé au début du troisième engagement, après avoir permis cinq buts en 34 lancers.

«Personne ne veut se faire battre 7-0 à domicile, que ce soit en saison ou en séries. Nous étions peut-être un peu trop confiants et c’est à nous de nous retrousser les manches, a insisté Bourque. C’est sûr qu’on pensait peut-être un peu trop à la coupe et à la soulever devant nos partisans.»

Domination d’un bout à l’autre

Les Islanders avaient subi un revers crève-coeur mercredi soir, quand le défenseur Noah Laaouan a envoyé la rondelle dans son propre filet en prolongation, mais ce jeu malencontreux a été vite oublié.

Les visiteurs ont rapidement bourdonné en territoire ennemi, mais Coulombe a fermé la porte. Trudeau, un espoir du Canadien de Montréal, a cependant percé sa muraille à mi-chemin au premier tiers, lorsque son tir précis s’est logé dans le haut du filet du côté rapproché.

Les Islanders ont poursuivi sur leur lancée dès la troisième minute de la période médiane. Cormier a esquivé Charles Beaudoin et il a envoyé le disque au filet. Celui-ci a semblé toucher William Veillette, qui bataillait dans le demi-cercle.

L’avantage numérique des Islanders s’est ensuite mis en marche. Posté seul à la gauche de Coulombe, Budgell a complété un superbe échange avec Brabenec et Xavier Simoneau. Après le deuxième but du match de Trudeau, Brabenec a habilement redirigé un tir-passe de Guay pour porter la marque à 5-0.

L’indiscipline des Cataractes s’est poursuivie en troisième période et l’unité d’avantage numérique des Islanders a elle aussi continué son travail de démolition.

Alors que le match était déjà hors de portée de l’équipe locale, Brabenec a servi une belle passe transversale à Budgell qui a inscrit son 12e but des séries. Brabenec et Simoneau ont de nouveau uni leurs efforts en avantage numérique pour permettre à Guay de sceller l’issue de la rencontre.