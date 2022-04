Les Islanders dominent les Capitals, 5-1; un total de 26 arrêts pour Varlamov

The Associated Press

The Associated Press

NEW YORK — Brock Nelson et Anders Lee ont marqué au premier tiers, jeudi, guidant les Islanders de New York vers une victoire de 5-1 contre les Capitals de Washington.

Jean-Gabriel Pageau, Kyle Palmieri et Josh Bailey ont aussi fait mouche pour les Islanders, qui ont porté leur dossier à la maison à 20-15-5.

Mathew Barzal a obtenu trois passes et Semyon Varlamov a repoussé 26 tirs. Axel Jonsson-Fjallby l’a privé d’un jeu blanc avec 41 secondes à écouler au troisième tiers.

En conclusion de leur saison, les Islanders recevront vendredi Tampa Bay. Le Lightning a écarté les Islanders au troisième tour l’an dernier, en route vers une conquête de la coupe Stanley.

Washington reste à un point de Pittsburgh dans la course au troisième rang de la section Métropolitaine.

Il reste à chaque club un match au calendrier, vendredi.