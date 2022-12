Les Hurricanes viennent de l’arrière pour défaire les Penguins 3-2

Bob Sutton, The Associated Press

RALEIGH, N.C. — Jordan Staal a marqué avec 6:27 à faire au match et les Hurricanes de la Caroline sont venus de l’arrière pour défaire les Penguins 3-2 dimanche, mettant fin à la série de sept victoires de la formation de Pittsburgh.

Derek Stepan et Brady Skjei ont tous deux inscrit un but et récolté une aide pour les Hurricanes, qui ont porté leur série de matchs avec un point à 11.

Le gardien Pyotr Kochetkov, une recrue qui obtenait un huitième départ lors des neuf dernières rencontres, a arrêté 24 tirs. Deux de ses neuf victoires cette saison ont été obtenues contre les Penguins.

Rickard Rakell et Brock McGinn ont répliqué pour les Penguins. Le gardien Casey DeSmith a réalisé 26 arrêts.

Les Penguins avaient la plus longue série de victoires active de la LNH. Pittsburgh a gagné toutes ses parties depuis une défaite 3-2 en prolongation à domicile contre les Hurricanes le 29 novembre.