Les Hurricanes viennent de l’arrière et triomphent en prolongation au match no 1

RALEIGH, N.C. — Sebastian Aho a prolongé la rencontre. Ian Cole y a mis fin. Et cela a permis aux Hurricanes de la Caroline d’éviter leur première défaite des séries éliminatoires malgré avoir été dominés dans la majeure partie du match.

Cole a battu Igor Shesterkin à 3:12 de la prolongation et a aidé les Hurricanes à battre les Rangers de New York 2-1 mercredi, complétant une poussée tardive pour remporter le premier match de leur série du deuxième tour.

Aho a permis aux Hurricanes de forcer la tenue de la prolongation quand il a marqué avec moins de quatre minutes à faire au troisième vingt.

Par contre, le fait que les champions de la section Métropolitaine ont été chanceux de triompher après s’être fait malmener pendant les 40 premières minutes est passé sous silence.

«Kudos à nos gars, ils ont pris en vitesse et c’était assurément une bonne troisième période, a noté l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Nous n’allons pas nous en sortir avec des performances comme ça. De ne pas jouer deux périodes et de penser de gagner — surtout à ce moment de l’année et contre cette équipe.»

Filip Chytil a été l’unique buteur des Rangers.

«Ils ont été très intenses dans la troisième période et dans les 10 premières minutes. Nous avons réussi à passer au travers de cette tempête, a analysé l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant. Cependant les deux premières périodes ont été du hockey parfait de notre part. […] Je crois que c’était notre meilleur match de la saison, je le crois vraiment.»

Antti Raanta a stoppé 28 tirs.

Igor Shesterkin a repoussé 24 tirs.

Le match no 2 de la série aura lieu vendredi, toujours en Caroline du Nord. La série se dirigera vers la Grosse Pomme dimanche pour le troisième affrontement.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Alexis Lafrenière a intercepté une passe de Tony DeAngelo avant d’habilement remettre le disque à Chytil. Ce dernier a tiré sur réception et a battu Raanta de vitesse.

Le trio de Lafrenière est passé bien près de doubler l’avance de la formation new-yorkaise en fin de premier vingt. Le Québécois a remis le disque à Kaapo Kakko qui a instantanément passé la rondelle à Chytil, mais le gardien s’est imposé au dernier instant avec le bout de sa jambière.

Avec moins de huit minutes à faire au troisième engagement, Nino Niederreiter s’est échappé et a tenté de niveler la marque. Son tir a battu Shesterkin, mais a frappé de plein fouet la barre horizontale.

Lors de la contre-attaque, les Rangers ont cogné à la porte. Bondissant sur un retour du tir de Jacob Trouba, Kakko n’a pas été capable d’enfiler l’aiguille malgré la cage abandonnée par Raanta.

Quelques secondes après avoir frappé la barre horizontale, Aho s’est échappé devant Shesterkin. Le portier new-yorkais a stoppé le premier tir, mais n’a pu repousser le retour.

Les Hurricanes n’ont eu besoin que de 3:12 pour mettre fin au débat en prolongation. Cole est revenu sur ses pas et son tir du poignet en tourniquet a surpris Shesterkin. Jesperi Kotkaniemi a récolté son premier point des présentes séries sur la séquence.

«Je cherchais à passer la rondelle à quelqu’un, a dit Cole. Et personne n’était dans un endroit dangereux. Donc je me suis dit: « Bon, j’imagine que je vais diriger la rondelle au filet et voir ce qui va arriver ».»