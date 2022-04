Les Hurricanes défont les Rangers et gagnent la section Métropolitaine

Vin A. Cherwoo, The Associated Press

NEW YORK — Vincent Trochek a récolté un but et une aide, le gardien recrue Pyotr Kochetkov a stoppé 31 tirs et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Rangers de New York 4-3, mardi, pour s’assurer du premier rang de la section Métropolitaine.

Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Jordan Martinook ont aussi touché la cible pour les Hurricanes. Brady Skjei a obtenu deux mentions d’aide.

Les Hurricanes ont gagné un deuxième titre de section consécutif. Ils ont établi un nouveau d’équipe avec 53 victoires et 114 points.

Kochetkov, qui obtenait son deuxième départ et un troisième match de suite, a stoppé 31 tirs. Il a porté sa fiche 3-0-0.

Chris Kreider a marqué son 52e filet de la saison pour les Rangers, qui sont assurés de terminer au deuxième rang de la section Métropolitaine.

Jacob Trouba et Alexis Lafrenière ont également fait mouche et Igor Shesterkin a terminé avec 31 arrêts.

Les Rangers reprendront le collier mercredi soir lorsqu’ils recevront le Canadien de Montréal.