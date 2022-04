Les Hurricanes confirment leur présence en séries en défaisant les Sabres

The Associated Press

The Associated Press

RALEIGH, N.C. — Sebastian Aho et Jordan Staal ont chacun marqué deux fois et les Hurricanes de la Caroline ont effacé un retard de deux buts pour battre les Sabres de Buffalo 5-3 et ainsi confirmer leur présence en séries éliminatoires, jeudi.

Les Hurricanes ont atteint le plateau des 100 points (46-17-8) seulement pour la deuxième fois dans l’histoire de l’équipe. Ils ont encore 11 parties à jouer au calendrier.

Teuvo Teravainen a également marqué pour les Hurricanes. Andrei Svechnikov et Seth Jarvis ont récolté deux aides. Antti Raanta a arrêté 18 tirs dans la victoire.

Tage Thompson, Alex Tuch et Victor Olofsson ont marqué pour les Sabres, qui ont perdu seulement pour la deuxième fois en temps réglementaire à leurs 11 dernières parties. L’ancienne gloire des Hurricanes, Jeff Skinner, a préparé les deux premiers buts des Sabres. Craig Anderson a réalisé 27 arrêts.