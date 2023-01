Les Golden Knights viennent à bout des Predators 5-4 en prolongation

Mark Anderson, The Associated Press

LAS VEGAS — Nic Hague a fait mouche lors d’une pénalité à retardement en prolongation et les Golden Knights de Vegas ont battu les Predators de Nashville 5-4, samedi.

Les Golden Knights présentent un dossier de 4-0 lorsqu’ils jouent le 31 décembre et ils amorceront l’année 2023 avec le meilleur dossier de l’Association Ouest.

Chandler Stephenson a obtenu un but et deux aides, Keegan Kolesar a récolté un but et une mention d’assistance alors que Mark Stone a préparé trois filets des Golden Knights.

Michael Amadio et Reilly Smith ont également fait bouger les cordages pour la troupe du Nevada. Logan Thompson a bloqué 33 tirs dans la victoire.

Les Golden Knights menaient 4-2 en troisième période avant que Filip Forsberg inscrive deux buts pour compléter son tour du chapeau. Son dernier filet a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il restait 3,3 secondes à écouler.

Forsberg est devenu le troisième joueur de l’histoire des Predators à atteindre le plateau des 500 points avec l’équipe.

Jérémy Lauzon a marqué son premier but de la campagne pour la formation de Nashville. Kevin Lankinen a cédé cinq fois en 32 tirs.