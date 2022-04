Les Golden Knights sont défaits par les Stars et se retrouvent au bord du gouffre

Stephen Hawkins, The Associated Press

DALLAS — Miro Heiskanen a été le seul tireur en sept manches à faire scintiller la lumière rouge et les Stars de Dallas ont vaincu les Golden Knights de Vegas 3-2, mardi, et ont fait un pas de géant vers la qualification pour les séries éliminatoires.

Jason Robertson a marqué son 39e et 40e but de la saison pour les Stars (95 points), qui se qualifieront s’ils récoltent un seul point à leurs deux dernières rencontres. Ils croiseront le fer avec les Ducks d’Anaheim et les Coyotes de l’Arizona pour conclure la saison.

Les Golden Knights (91 points) doivent obligatoirement remporter leurs deux dernières parties pour espérer de se qualifier pour les séries. La formation du Nevada a atteint la finale lors de sa première saison dans la LNH en 2017-2018 et s’est qualifiée pour les séries lors des trois saisons suivantes.

Jake Oettinger a stoppé 33 tirs dans la victoire. Son homologue, Logan Thompson, a réalisé 28 arrêts.

Chandler Stephenson et William Carrier ont touché la cible pour les Golden Knights.