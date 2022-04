Les Golden Knights se rapprochent des séries avec une victoire contre les Flames

CALGARY — Jonathan Marchessault et William Karlsson ont chacun récolté un but et deux aides et les Golden Knights de Vegas ont prévalu 6-1 aux dépens des Flames de Calgary, jeudi.

Avec sept rencontres à faire en saison régulière, les Golden Knights (41-29-5) accusent un point de retard sur les Kings de Los Angeles et la troisième place de la section Pacifique. La formation du Nevada a cependant un match en main.

Les Flames (45-20-9) avaient besoin d’un seul point pour confirmer leur place en séries éliminatoires et devenir la seconde équipe de l’Association Ouest, après l’Avalanche du Colorado, à avoir son billet pour la danse printanière.

Jack Eichel, Evgeni Dadonov, Michal Amadio et Nicolas Roy ont aussi fait mouche pour les Golden Knights. Mattias Janmark a obtenu deux mentions d’assistance.

Le Calgarien Logan Thompson a stoppé 35 des 36 tirs pour signer la victoire.

Le gardien partant des Flames, Jacob Markstrom, a été chassé du filet pour un deuxième match consécutif après avoir accordé quatre buts sur 17 tirs. Dan Vladar a bloqué six tirs en relève.

Dillon Dube a été l’unique buteur des Flames.