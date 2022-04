Les Golden Knights perdent un duel crucial pour la course aux séries face aux Devils

The Associated Press

LAS VEGAS — Nathan Bastian a récolté un but et une aide et les Devils du New Jersey ont vaincu les Golden Knights de Vegas 3-2, lundi.

Les Golden Knights ont laissé filer une occasion de s’approcher des Kings de Los Angeles et du troisième rang de la section Pacifique. Avec cinq matchs à faire, la formation du Nevada accorde trois points de retard sur les Kings, qui ont joué le même nombre de parties.

Andreas Johnsson et Jesper Boqvist ont aussi marqué pour les Devils, qui ont seulement 13 victoires à leurs 40 dernières rencontres.

Andrew Hammond a repoussé 42 tirs pour signer sa première victoire avec les Devils. Il est passé par trois équipes de la LNH cette saison, mais n’en était qu’à une huitième apparition devant le filet.

Keegan Kolesar et Chandler Stephenson ont fait mouche pour les Golden Knights alors que Robin Lehner a bloqué 25 tirs.