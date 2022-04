Les Golden Knights perdent en prolongation contre les Canucks

VANCOUVER — Quinn Hughes a marqué 51 secondes après le début de la prolongation et les Canucks de Vancouver ont gardé leurs minces espoirs de se qualifier pour les séries éliminatoires en vie avec une victoire de 5-4 contre les Golden Knights de Vegas, mardi.

Le résultat place les Canucks à trois points des Golden Knights alors que les deux clubs tentent d’obtenir une place en séries.

Elias Pettersson a marqué un but et a obtenu deux aides pour les Canucks (36-28-10) alors que le capitaine Bo Horvat a récolté un but et une aide. Vasily Podkolzin et Brad Richardson ont aussi touché la cible pour les locaux, qui ont remporté leurs quatre dernières parties.

Shea Theodore a marqué deux buts en troisième période, Alec Martinez a obtenu un but et une aide et Michael Amadio a également fait vibrer les cordages pour les Golden Knights (40-30-4).

Thatcher Demko a été fumant pour les Canucks, bloquant 41 tirs. Son vis-à-vis, Robin Lehner a stoppé 22 tirs.

Retour de Mark Stone

Le capitaine des Golden Knights, Mark Stone, a effectué son retour au jeu contre les Canucks.

L’ailier droit de 29 ans n’avait pas joué depuis le 8 février en raison de maux de dos.

L’équipe a dû placer le nom du gardien Laurent Brossoit et ceux des attaquants William Carrier et Nolan Patrick sur la liste des blessés à long terme pour activer le contrat de Stone tout en respectant la masse salariale.

Les Golden Knights sont en pleine course aux séries éliminatoires. Ils accusent trois points de retard sur les Kings de Los Angeles et la troisième place de la section Pacifique. La formation du Nevada a toutefois un match en main sur ses rivaux californiens.

Stone totalise 28 points en 29 rencontres cette saison.