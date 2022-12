Les Giants défont les Commanders 20-12 lors du duel du dimanche soir

The Associated Press

LANDOVER, Md. — Kayvon Thibodeaux et Daniel Jones ont brillé sous les feux de la rampe lors du traditionnel duel dimanche soir et les Giants de New York ont battu les Commanders de Washington 20-12 pour renforcer leurs chances de qualification pour les éliminatoires et compromettre celles d’un rival.

Après avoir déclaré: «Le temps d’antenne m’aime», Thibodeaux a été dominant et s’est attaquée au quart en pénétrant dans le champ arrière très tôt et souvent.

Il a dépouillé Taylor Heinicke du ballon, l’a récupéré pour marquer un touché et a terminé avec trois plaquages qui ont causé des pertes. Il n’a toutefois pas complété la rencontre et a quitté le terrain avec 48 secondes à jouer.

Jones avait un dossier de 0-9 dans ses neuf premiers matchs en heures de grandes écoutes pour les Giants (8-5-1). Le club de New York avait perdu 11 fois de suite dans ces situations.

Il a trouvé preneur sur 21 de ses 32 remises pour 160 verges et a mené une offensive de 18 jeux dans le deuxième quart, qui a débuté à la ligne de 3 verges et a duré 8:35.

Saquon Barkley a terminé cette séquence avec une course de 3 verges dans la zone des buts.

De son côté, Heinicke a complété 17 de ses 29 passes pour des gains de 249 verges. Il a aussi lancé une passe de touché à Jahan Dotson pour les Commanders (7-6-1).

Terry McLaurin a capté six passes pour 70 verges, éclipsant la marque des 1000 verges pour une troisième saison consécutive et devenant le premier joueur de Washington à le faire depuis Henry Ellard de 1994-96.