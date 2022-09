Les frères Elias et Mikael Ymer aident la Suède à vaincre l’Argentine

Tales Azzoni, The Associated Press

MADRID — Les frères Ymer continuent de livrer la marchandise pour la Suède à la Coupe Davis.

Un an après avoir mené les Suédois à un parcours surprenant jusqu’aux quarts de finale, Elias Ymer et Mikael Ymer ont mené leur nation à la victoire face à l’Argentine en ouverture de la phase de groupes, mardi.

Elias Ymer a battu Sebastián Báez 6-4, 3-6, 7-6 (4), tandis que son jeune frère Mikael Ymer a battu le numéro 17 à l’ATP Diego Schwartzman 6-2, 6-2 dans le groupe A, à Bologne.

Les Argentins ont marqué leur seul point lorsque Maximo Gonzalez et Horacio Zeballos ont battu Andre Goransson et Elias Ymer 3-6, 6-3, 6-2 en double.

«Je suis très content car nous n’étions pas favoris dans ce groupe avec des équipes comme l’Argentine, la Croatie et l’Italie, a déclaré Elias Ymer. Cette victoire vaut le double.»

Les frères Ymer, les joueurs les mieux classés de Suède, avaient déjà aidé la Suède à bien faire l’année dernière alors que le pays était l’une des nations les moins bien classées de la compétition.

Encore une fois, les Suédois n’étaient pas les favoris contre l’Argentine, championne de la Coupe Davis en 2016. Mikael Ymer, 24 ans, est 98e au monde, tandis qu’Elias Ymer, 26 ans, est classé 119e.

Trois autres sites – Valence en Espagne, Hambourg en Allemagne et Glasgow en Écosse – accueillent des matches de phase de groupes, avant les quarts de finale à Malaga, en novembre.

Dans le groupe C à Hambourg, Alex de Minaur a battu David Goffin 6-2, 6-2 pour mener l’Australie à la victoire contre la Belgique.

La victoire de Minaur a suivi le triomphe de Jason Kubler 6-4, 1-6, 6-3 face à Zizou Bergs.

Kubler, classé 97e, a prévalu à ses débuts en Coupe Davis pour l’équipe dirigée par Lleyton Hewitt.

Kubler, 29 ans, est dans le top 100 pour la première fois depuis 2018.

L’Australie a porté le score à 3-0 après que Matthew Ebden et Max Purcell aient battu Sander Gille et Joran Vliegen 6-1, 6-3, en double.

L’Allemagne et la France sont les autres équipes du groupe C.

Dans le groupe D à Glasgow, les Pays-Bas ont battu le Kazakhstan 2-0.

Tallon Griekspoor a battu Mikhail Kukushkin 6-1, 3-6, 6-3, tandis que Botic van de Zandschulp a défait Alexander Bublik 3-6, 6-1, 6-4.

Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes se qualifieront pour les quarts de finale.

Le nouveau numéro 1 mondial Carlos Alcaraz est arrivé à Valence mardi, deux jours après avoir triomphé à New York. L’Espagne fera ses débuts mercredi contre la Serbie, qui ne comptera pas sur Novak Djokovic.

Les États-Unis seront privés de Frances Tiafoe, qui a perdu contre Alcaraz en demi-finale à Flushing Meadows. Les Américains seront menés par Taylor Fritz dans le groupe D, qui compte également une équipe de Grande-Bretagne dirigée par Andy Murray.

La Croatie, la mieux classée, fait partie du groupe A avec des Italiens jouant à domicile et menés par Matteo Berrettini et Jannik Sinner. Ce dernier a perdu contre Alcaraz en quarts de finale à New York, au terme de cinq longs sets.

La Russie ne pourra pas défendre son titre de l’an dernier, étant bannie des compétitions internationales par équipe en raison de l’invasion de l’Ukraine.