Les Flyers envoient leur capitaine Claude Giroux aux Panthers

The Associated Press

PHILADELPHIE — Claude Giroux quitte les Flyers de Philadelphie et il aura la chance de jouer pour remporter une première coupe Stanley en carrière puisqu’il s’en va rejoindre les Panthers en Floride.

Le directeur général des Panthers de la Floride, Bill Zito, a confirmé par voie de communiqué en soirée samedi qu’il avait obtenu les services de Giroux ainsi que de Connor Bunnaman et German Rubtsov. Les Panthers reçoivent aussi un choix de cinquième ronde en 2024.

En retour, les Flyers ont mis la main sur l’attaquant Owen Tippett, un choix de première ronde conditionnel en 2024 et un choix de troisième ronde en 2023. De plus, les Flyers ont accepté de retenir 50 % du salaire de Giroux.

Les conditions rattachées au choix de première ronde sont celles-ci: les Panthers vont obtenir le premier choix de Flyers en 2024 à moins que ce choix ne soit parmi les dix premiers. Si c’est le cas, les Flyers obtiendront le choix de premier tour des Panthers en 2025.

«Claude a été l’un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey pendant plus d’une décennie, a déclaré Zito par communiqué. Il a démontré un leadership et une éthique de travail d’élite tout au long de sa carrière à Philadelphie et nous sommes très excités d’accueillir un joueur de son calibre.»

Giroux, 34 ans, a participé à 56 matchs cette saison. Il a cumulé 42 points, dont 18 buts. Parmi les joueurs ayant pris au moins 900 mises en jeu cette saison, Giroux se classe troisième avec un taux d’efficacité de 60,9 %.

C’est donc quelques jours après avoir disputé son 1000e match en carrière avec les Flyers que Giroux va quitter Philadelphie. Il est devenu le deuxième joueur de l’histoire de l’organisation à jouer 1000 parties dans l’uniforme des Flyers après Bobby Clarke.

Giroux détient le record de longévité pour un capitaine chez les Flyers. Il a porté le «C» au cours des dix dernières saisons, soit depuis janvier 2013. Il occupe le deuxième rang de l’histoire de l’équipe pour les matchs joués, les aides et les points.

Repêché en première ronde en 2006, Giroux compte 900 points, dont 291 buts en carrière. Il a aidé les Flyers à atteindre la finale des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 2010 et avait été nommé le joueur par excellence du match des étoiles lors de cette même saison.

Avec cette acquisition, les Panthers viennent renforcer leur statut de prétendants à la coupe Stanley. Plus tôt cette semaine, la formation floridienne avait aussi transigé avec le Canadien de Montréal pour obtenir le défenseur Ben Chiarot.

Afin de rendre possible cette transaction, Giroux a dû renoncer à la clause de non-mouvement incluse dans son contrat de huit saisons d’une valeur de 66,2 millions $ US.

Bunnaman, 23 ans, a participé à 15 matchs avec les Flyers cette saison. En carrière, il a joué 54 parties, récoltant un but et deux aides. Rubtsov, aussi âgé de 23 ans, a joué 93 matchs en carrière dans la Ligue américaine, amassant 29 points, dont dix buts.