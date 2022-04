Les Flames confirment leur présence en séries avec un gain de 9-1 contre les Coyotes

CALGARY — Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont chacun récolté deux buts et deux aides pour mener les Flames de Calgary à une victoire de 9-1 contre les Coyotes de l’Arizona, samedi. Les Flames ont confirmé leur présence en séries avant même la mise au jeu initiale.

Leurs rivaux albertains, les Oilers d’Edmonton, ont permis aux Flames de s’assurer d’une place en séries avec une victoire de 4-0 aux dépens des Golden Knights de Vegas, plus tôt en soirée.

Les Flames (46-20-9), meneurs de la section Pacifique, sont devenus la troisième équipe de l’Association de l’Ouest a obtenir leur laissez-passer pour une place en série après l’Avalanche du Colorado et les Blues de St. Louis.

Dillon Dube a aussi fait mouche deux fois pour les Flames et Elias Lindholm a obtenu un but et trois mentions d’assistance.

Andrew Mangiapane et Blake Coleman ont été les autres buteurs des Flames. Jacob Markstrom a stoppé 25 tirs pour signer la victoire. Le portier avait été chassé lors des deux plus récents matchs des Flames.

Nick Ritchie a été l’unique buteur des Coyotes (22-48-5).

Le gardien partant des Coyotes, Harri Sateri, a été remplacé par Karel Vejmelka après avoir accordé quatre buts sur quatre tirs pour entamer la période médiane. Il a toutefois conclu la rencontre et a stoppé 24 des 31 tirs dirigés vers la cage des Coyotes.

Vejmelka a accordé deux buts sur 10 tirs en 16 minutes et 49 secondes de travail.