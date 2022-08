Les fédérations provinciales veulent une rencontre avec Hockey Canada

Les 13 fédérations provinciales et territoriales de hockey du pays veulent des réponses de Hockey Canada, disant que le paiement de cotisations dépendra de l’obtention de réponses.

La demande est formulée dans une lettre publiée jeudi et signée par Claude Fortin, président du conseil d’administration de Hockey Québec.

«À la suite des récentes allégations (…) et à la lumière des informations dévoilées ces derniers mois sur les mesures prises par Hockey Canada, nous avons été consternés et demeurons préoccupés (…) en ce qui a trait aux comportements allégués, ainsi qu’à la gestion et aux décisions prises par Hockey Canada», peut-on y lire.

La lettre contient une demande pour une « réunion extraordinaire» avec Hockey Canada, «dans les meilleurs délais».

On veut plus d’informations sur le traitement des allégations d’agression sexuelle découlant d’un événement à London en juin 2018, le rôle que le conseil a joué une fois mis au courant et les mesures qui ont été prises.

Les fédérations souhaitent aussi plus de détails sur le plan d’action de Hockey Canada annoncé le 14 juillet, y compris le processus sous-jacent et le contenu du plan.

La lettre indique qu’un rapport écrit sur le plan et son déploiement est requis avant le 30 novembre, en plus d’être une condition de paiement pour la première série de cotisations le 1er décembre.

Un rapport subséquent doit être requis d’ici la fin mars 2023 avant le deuxième versement des cotisations le 1er avril.