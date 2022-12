Les Devils remportent un 11e match de suite sur la route

The Associated Press

PHILADELPHIE — Jack Hughes, Dawson Mercer et Fabian Zetterlund ont touché la cible et les Devils du New Jersey ont établi un record d’équipe en signant leur 11e victoire consécutive sur la route, grâce à un gain de 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, samedi.

Miles Wood a ajouté deux mentions d’aide pour les Devils, qui sont à une victoire du record de la LNH pour de gains successifs sur la route.

La formation du New Jersey a perdu son premier match de la saison sur la route, contre les Flyers, le 13 octobre, et n’a plus perdu à l’extérieur depuis. Le prochain match à l’étranger pour les Devils aura lieu le 12 décembre, à New York, contre les Rangers.

Les Devils, qui ont récemment connu une série de 13 victoires, ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres. Akira Schmid, qui disputait son cinquième duel de la saison et le 11e de sa carrière, a réalisé 31 arrêts pour porter sa fiche à 5-0.

Travis Konecny et Lukas Sedlak ont fait mouche pour les Flyers, qui ont perdu 12 de leurs 13 dernières rencontres. Dans la défaite, Carter Hart a repoussé 15 tirs.