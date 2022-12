Les Devils mettent fin à une série de six revers en gagnant 4-2 à Sunrise

George Richards, The Associated Press

SUNRISE, Fla. — Jesper Bratt a réussi un doublé et les Devils du New Jersey ont mis fin à une série de six défaites, mercredi, l’emportant 4-2 face aux Panthers de la Floride.

Yegor Sharangovich a brisé l’égalité à mi-chemin au troisième tiers, faisant dévier un tir de Jonas Siegenthaler.

Tomas Tatar a complété dans un filet désert.

Mackenzie Blackwood a fait 33 arrêts, étant battu par Eetu Luostarinen et Eric Staal.

Sergei Bobrovsky a repoussé 29 tirs pour les Panthers, qui ont perdu cinq de leurs sept derniers matches.

Le capitaine des Panthers Aleksander Barkov a raté un deuxième match de suite.

Il a semblé se blesser au genou samedi, contre les Devils. Il pourrait revenir au jeu la semaine prochaine.