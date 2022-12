Les Cowboys et les Titans visent des titres de sections mais de manière différente

Teresa M. Walker, The Associated Press

Teresa M. Walker, The Associated Press

NASHVILLE — Les Cowboys de Dallas et les Titans du Tennessee espèrent encore remporter le titre de leur section respective alors que le calendrier de la Ligue nationale de football tire à sa fin. Leur approche respective, jeudi soir, pourrait être très différente.

Les Cowboys (11-4) peuvent encore mériter un deuxième titre consécutif dans la section Est de l’Association nationale. Pour y arriver, ils devront gagner leurs deux derniers matchs et souhaiter au moins une défaite des Eagles de Philadelphie.

La priorité des Titans (7-8) est de franchir le match de jeudi soir avec le moins de blessures possible.

Pour les Titans, il n’y a qu’une seule façon de gagner un troisième championnat consécutif de la section Sud de l’Association américaine: en battant les Jaguars, à Jacksonville, lors de la 18e et dernière semaine du calendrier, le 8 janvier.

Ainsi, si Mike Vrabel, l’entraîneur-chef des Titans décide de reposer autant de joueurs qu’il lui sera possible de le faire, les Cowboys ne rouspéteront pas.

«S’ils veulent nous faire rouler le ballon quelques fois et nous laisser partir de là, je suis tout à fait d’accord», a déclaré le quart-arrière des Cowboys, Dak Prescott. «Nous prendrons les choses comme ils veulent les faire.»

Les Cowboys ont gagné cinq de leurs six dernières rencontres. La semaine dernière, ils ont effacé un recul de 10 points et défait les Eagles 40-34, empêchant ainsi les Eagles de s’assurer du premier rang du classement général dans l’Association nationale.

«Nous essayons de nous donner un élan en vue des éliminatoires», a fait remarquer le demi offensif des Cowboys Ezekiel Elliott, alors que son équipe est déjà assurée d’y participer.

Mercredi, les Titans ont identifié huit joueurs, dont sept partants, qui seront absents. Trois autres partants représentent des cas douteux, dont le demi offensif Derrick Henry. Chez les Cowboys, seul le secondeur Leighton Vander Esch a été identifié comme absent en vue de ce match.

Pour une deuxième année consécutive, les Titans occupent le premier rang dans la ligue, ayant eu besoin d’utiliser 82 joueurs différents. Le vétéran quart-arrière Ryan Tannehill sera absent et le quart recrue Malik Willis amorcera un deuxième match consécutif et un quatrième cette saison.

«Nous sommes là où nous sommes», a résumé Vrabel. «C’est-à-dire, essayer de déterminer ce qui est le plus important, ce qui est le mieux pour l’équipe et ce qui est le mieux pour le joueur.»

L’une des questions les plus importantes chez les Titans tourne autour du statut de Henry. Le demi offensif étoile est actuellement deuxième dans la ligue avec des gains de 1429 verges au sol et occupe le deuxième échelon, à égalité avec le quart-arrière Jalen Hurts, des Eagles, pour le nombre de touchés au sol avec 13.

Le nom de Henry se trouve sur le bilan des joueurs blessés, lui qui est ennuyé par un problème à une hanche qui a limité son utilisation lors de la séance d’entraînement de mardi.

Henry n’a besoin que de 71 verges et de deux touchés au sol pour devenir le premier joueur dans l’histoire de la NFL à amasser au moins 1500 verges par la course et 15 touchés au sol lors de trois saisons durant sa carrière. Henry a réalisé de tels exploits en 2019 et en 2020.

En 2019, Vrabel avait donné congé à Henry lors d’un match présenté à la fin du mois de décembre qui n’avait aucune influence sur les espoirs des Titans de participer aux éliminatoires.

Lorsqu’il s’est fait demander s’il va jouer, jeudi, Henry a servi une brève réponse.

«Peu importe ce que ‘Coach’ veut de moi, je serai prêt.»