Les Chargers se qualifient pour les éliminatoires grâce à un gain contre les Colts

The Associated Press

INDIANAPOLIS — Austin Ekeler a inscrit deux majeurs avec des courses d’une verge et les Chargers de Los Angeles ont décroché leur premier laissez-passer pour les éliminatoires depuis 2018 grâce à un gain de 20-3 contre les Colts d’Indianapolis, lundi.

La défensive des Chargers a brillé en interceptant le quart-arrière des Colts, Nick Foles, à trois reprises.

Justin Herbert a obtenu 235 verges par la voie des airs et Cameron Dicker a réussi deux courts placements pour les Chargers (9-6), qui ont signé leur troisième victoire consécutive.

Les Chargers ont reçu le coup de pouce nécessaire ce week-end de la part des Raiders de Las Vegas, des Dolphins de Miami, des Patriots de La Nouvelle-Angleterre et des Jets de New York. Lorsque ces quatre équipes ont perdu, les Chargers avaient juste besoin d’une victoire pour atteindre les éliminatoires pour la première fois avec Herbert et pour la deuxième fois seulement depuis 2014.

Et contrairement à la saison dernière, lorsque les Chargers ont perdu en prolongation contre leur rival de Las Vegas pour ultimement manquer les éliminatoires, ils ont complété le boulot cette fois en obtenant leur première victoire sur la route un lundi soir en plus d’une décennie.

Les Colts (4-10-1) ont perdu leur cinquième rencontre consécutive sous la barre de l’entraîneur-chef par intérim Jeff Saturday.