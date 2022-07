Les Championnats mondiaux d’athlétisme auront lieu à Tokyo en 2025

The Associated Press

The Associated Press

EUGENE, Ore. — Les dirigeants de l’athlétisme ont accordé la présentation des Championnats mondiaux d’athlétisme de 2025 à Tokyo, ce qui permettra aux athlètes de retourner au site des Jeux olympiques de l’été dernier, disputés devant des gradins vides.

Le Conseil mondial d’athlétisme a préféré Tokyo à Nairobi, au Kenya, Silesia, en Pologne et Singapour.

Le Japon a dépensé plus de 1,4 milliard $ US pour la construction du stade olympique. Les Jeux de Tokyo 2020 ont été repoussés d’un an en raison de la pandémie de COVID-19 et ont été présentés lors de l’été 2021 dans un cadre strict empêchant la présence de spectateurs dans les gradins.

C’est sur la piste de Tokyo que le Canadien Andre De Grasse a remporté l’or au 200 mètres et le bronze au 100 mètres. L’Américaine Sydney McLaughlin et le Norvégien Karsten Warholm ont fracassé des records mondiaux au 400 mètres haies.

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a triomphé au 100 mètres avec un chrono de 10,61 secondes, battant le record olympique de Florence Griffith-Joyner établi aux Jeux de Séoul en 1988.

Les Championnats mondiaux d’athlétisme de 2022 se mettront en branle vendredi à Eugene, en Oregon. Ils ont également été repoussés d’un an en raison de la pandémie. L’événement aura lieu à Budapest, en Hongrie, l’an prochain.