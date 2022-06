Les Cataractes triomphent en prolongation et peuvent gagner le titre dès jeudi

SHAWINIGAN, Qc — Les Cataractes de Shawinigan sont à une victoire d’un premier titre de la Coupe du Président et d’une présence à la Coupe Memorial.

Les Cataractes ont triomphé pour une sixième fois en prolongation lors des séries 2022 et ont battu les Islanders de Charlottetown 5-4, mercredi, en finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Cataractes ont pris les devants 3-0 dans tout en connaissant une sixième victoire en autant d’occasions lors des présentes séries en prolongation.

«À date on n’a rien gagné, a rappelé le capitaine de l’équipe, Mavrik Bourque. On y va un match à la fois.»

C’est seulement 46 secondes après le début de la prolongation que les Cataractes ont fait scintiller la lumière rouge.

Charles Beaudoin a tenté de remettre le disque devant le filet, mais le défenseur des Islanders Noah Laaouan l’a intercepté et a vraisemblablement tiré la rondelle dans son propre filet.

«On ne va pas se le cacher, le but était très laid», a analysé Beaudoin.

Les gros canons ont mené la charge du côté des Cataractes: Xavier Bourgault a inscrit deux buts et une aide tandis que Bourque a ajouté un but et mention d’assistance.

Si les choix de premiers tours dans la LNH ont chacun noirci la feuille de pointage à quelques reprises depuis le début de la série, le défenseur Lukas Cormier tempère un peu les performances des comparses.

«C’est sûr qu’ils sont de bons joueurs, il faut leur donner crédit, a analysé l’auteur d’un but et deux aides. Mais lors des deux premiers matchs, ils ont pratiquement juste marqué sur l’avantage numérique et ce soir nous les avons bloqués. On doit mieux défendre le centre contre eux, ça, c’est sûr.»

Isaac Ménard a également terminé la soirée avec un filet et une aide dans la victoire et son coéquipier Olivier Nadeau a été complice de trois buts.

Malgré une domination 36-21 au chapitre des tirs au but — à l’instar du match no 2 où ils avaient également mené 38-22 — les Islanders ont encore baissé pavillon.

«Ça fait deux rencontres que c’est comme ça», a noté Patrick Guay qui s’est illustré avec deux buts et une aide. «C’est dur sur le moral […], mais les bonds vont finir par être pour nous. En espérant que ce soit demain.»

Jakub Brabenec a également touché la cible pour les Islanders.

Antoine Coulombe a repoussé 32 tirs pour signer la victoire. Son vis-à-vis, Francesco Lapenna, a réalisé 16 arrêts.

Les clubs retrouveront la glace du Centre Gervais Auto dans moins de 24 heures, jeudi soir. L’amphithéâtre a fait salle comble mercredi — 5199 spectateurs ont été de la partie.

«C’était quelque chose, a affirmé Renaud à propos de l’ambiance. Je crois même que nos joueurs ont été pris de court en première période.»

Si les Cataractes prévalent jeudi, ils disposeront d’au moins 11 jours de vacances. La Coupe Memorial sera disputée dès le 20 juin à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Encore une partie haute en émotions

Après avoir entamé la rencontre avec le couteau entre les dents, les Islanders ont récolté le fruit de leur travail en faisant mouche à peine quatre minutes après la mise au jeu initiale. Le tir de la pointe de Cormier a été redirigé au passage par Brabenec et n’a laissé aucune chance à Coulombe.

Les locaux n’ont pas tardé à répliquer. Seulement 48 secondes plus tard, un passe transversal de Nadeau a permis à Bourgault de dégainer et de battre le gardien du côté de la mitaine.

À 13:37 au premier vingt, Cormier a restauré l’avance des Islanders avec un tir du haut de l’enclave.

Seulement 1:54 après le retour des vestiaires, Bougault a créé l’égalité à nouveau avec 12e filet des séries. Il a profité de la chute de Lapenna — instigué par un défenseur des Islanders — pour tirer dans une cage presque déserte.

Pour la première fois dans la rencontre, les Cats ont pris les devants 3-2. À 6:17 Ménard a décoché un tir frappé sur réception après une passe de l’arrière du filet et c’était le troisième but des locaux en quatre tirs.

Guay a ramené les équipes à la case départ après une séquence mouvementée devant Coulombe avec à peine moins de cinq minutes à faire à la période médiane. Il a dévié le tir de la pointe de Cormier pour faire vibrer les cordages.

Près de trois minutes plus tard, Guay a récidivé quand il a sauté sur la rondelle libre à l’embouchure du filet pour battre Coulombe de vitesse.

À 7:11 du troisième vingt, Bourque a nivelé la marque à 4-4 quand il a été laissé seul dans l’enclave et son tir s’est faufilé entre les jambières du gardien.

Le débat a été tranché en prolongation quand Laaouan a redirigé la passe de Beaudoin dans son propre filet.