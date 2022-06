Les Cataractes défont les Remparts et se qualifient pour la finale de la LHJMQ

Pierrick Dubé a été au coeur d’une impressionnante remontée avec un tour du chapeau et les Cataractes de Shawinigan ont défait les Remparts de Québec 5-3, mercredi soir, pour se qualifier pour la finale de la LHJMQ pour la première fois depuis 2016.

Dubé a marqué le but victorieux alors qu’il restait 48 secondes à la troisième période avant de lui-même planter le dernier clou dans le cercueil des récipiendaires du trophée Jean-Rougeau — remis à la meilleure équipe de la saison régulière de la LHJMQ — en faisant mouche dans un filet désert pour remporter le cinquième et ultime duel de la série.

«C’est assez incroyable. Il y a quelque chose de spécial dans cette équipe-là, a confié le capitaine des Cataractes, Mavrik Bourque. On perdait la série 2-1, on perdait le quatrième match 2-1 puis on perdait le match d’aujourd’hui 3-1… Tout le monde pensait qu’on était mort! Mais on n’est jamais mort.»

«Je pense que dès la première seconde du premier match, jusqu’à la dernière du match de ce soir, les gens ont été au bout de leur siège. […] Encore un match enlevant», a noté l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud.

Outre l’affrontement de mercredi, tous les matchs de la série se sont conclus avec un écart d’un but. Les deux premières victoires acquises par les Cataractes se sont faites en prolongation, à la grande surprise de Renaud.

«Jamais, il y a un mois, je n’aurais pensé qu’on allait être à ce stade-ci (mentalement). Ç’a été notre talon d’Achille une grande partie de la saison, cette façon de réagir à l’adversité. Je trouve que notre groupe a vraiment pris en maturité, surtout les leaders. Sans eux, cette remontée aurait été impossible», a-t-il ajouté.

En finale des séries du circuit Courteau, les Cataractes croiseront le fer avec les Islanders de Charlottetown. La série en formule quatre de sept débutera samedi, à Charlottetown.

Martin Has et Isaac Ménard ont aussi brillé pour les Cataractes. Ils ont récolté un but et une aide.

Du côté des Remparts, Conor Frenette a été le catalyseur: il a récolté deux buts et une aide. Xavier Filion a également touché la cible pour les hommes de Patrick Roy.

«On est extrêmement déçu» a laissé tomber Frenette — la gorge nouée — qui a également mentionné qu’il rejoindra les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières s’il n’obtient rien au niveau professionnel. «On a raté une grosse chance de fermer les livres… Félicitations aux Cataractes, mais nous sommes vraiment déçus.»

Si la défaite a sonné la fin du parcours de Frenette dans la LHJMQ, elle pourrait également le faire pour son entraîneur-chef, Patrick Roy.

«Je vais y réfléchir. […] Chaque année je regarde si la passion est encore là. Si elle l’est, je vais être de retour, mais si elle ne l’est pas…», a lancé Roy.

Antoine Coulombe a réalisé 29 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, William Rousseau, a également repoussé 29 tirs.

De leur côté, les Islanders ont obtenu leur billet pour la finale en disposant du Phoenix de Sherbrooke en quatre parties. Le gagnant de la série finale obtiendra également un laissez-passer pour la coupe Memorial, qui sera disputé à St. Jean cette année.

Un autre match en montagnes russes

Dubé a ouvert la marque rapidement dans la rencontre lorsqu’il a bondi sur un retour et a réussi à enfiler l’aiguille malgré un angle restreint.

Les Remparts ont ensuite inscrit trois buts sans riposte. Filion a été laissé seul à l’embouchure du filet — alors que la cage était abandonnée — et n’a pas raté sa chance.

Le vétéran Frenette a donné l’avance aux siens avec un tir des poignets précis qui est passé entre les jambes de Dubé. Le but en désavantage numérique a fait bondir les 14 563 spectateurs de leur siège, au Centre Vidéotron.

Frenette a ensuite récupéré une rondelle libre dans l’enclave et il a eu tout le temps du monde pour décocher un bon tir, qui a trompé la vigilance de Coulombe.

Juste avant la fin de la période médiane, un tir des poignets de la ligne bleue de Has a trouvé sa voie jusqu’au filet et a permis aux visiteurs de réduire l’avance des Remparts à un filet.

En début du troisième vingt, Ménard a profité d’une confusion des défenseurs des Remparts pour s’échapper puis niveler la marque. Il n’a eu aucune difficulté à déjouer Rousseau, qui a hésité à foncer sur l’attaquant et a laissé beaucoup d’espace derrière lui.

Avec moins de quatre minutes à faire à la troisième période, Rousseau a réalisé deux arrêts spectaculaires aux dépens du choix de première ronde des Stars, Bourque, pour maintenir l’égalité.

Dubé a marqué le but déterminant lorsque son tir des poignets, du haut des cercles de mise en jeu, a fait vibrer les cordages. Le but en avantage numérique était son septième des séries.

«C’est le genre de jeu qu’on pratique. Je n’avais pas de ligne pour un tir sur réception, donc j’ai gardé la rondelle, a expliqué Dubé. Il y a un peu de chance là-dedans, j’ai juste envoyé la rondelle au filet et elle est entrée.»

Dubé a complété le boulot dans un filet désert 25 secondes plus tard.