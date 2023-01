Les Capitals marquent tôt, puis s’amusent contre le Canadien, 9-2

WASHINGTON — La présence des mères des joueurs du Canadien à Washington n’a rien fait pour relancer l’équipe, mais la bonne nouvelle est qu’elles seront là pour les aider à tourner la page au cours des prochains jours.

Erik Gustafsson et Garnet Hathaway ont marqué tôt dans le match, Alex Ovechkin a ajouté trois buts et les Capitals ont écrasé la formation montréalaise 9-2, samedi, au Capital One Arena.

Pour une troisième fois de suite, le Canadien a accordé le premier but dans les trois premières minutes de jeu. Et les choses ne se sont pas améliorées par la suite.

Le Tricolore a encaissé un cinquième revers d’affilée (0-4-1). Il a été dominé 8-26 au chapitre des buts marqués au cours de cette séquence.

«La deuxième période a été l’une de nos meilleures depuis longtemps, mais nous l’avons perdue quand même. C’est dur pour la confiance», a reconnu l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, en commentant l’effort de remontée de sa troupe.

«Ce n’est pas facile de revenir en troisième contre une équipe de ce calibre-là, a-t-il ajouté. Nous sommes une équipe fragile et nous n’avons pas beaucoup de confiance présentement. C’est une séquence que beaucoup d’équipes vont vivre. C’est à nous d’essayer de la freiner et de nous relancer.»

Cole Caufield a mis fin à une disette de quatre matchs, sa plus longue de la campagne, en marquant ses 20e et 21e buts de la saison pour le Canadien (15-19-3), qui n’a qu’une victoire à ses neuf dernières sorties (1-7-1).

Jake Allen est resté devant le filet du Tricolore durant toute la partie. Il a stoppé 31 tirs.

«Si ce n’était pas le voyage des mères, peut-être que j’aurais pris une autre décision, a admis St-Louis. Puis, rendu à huit ou neuf buts, c’était trop tard. Je vais en jaser avec Jake.

«J’aurais peut-être pu faire mieux. J’apprends.»

Dylan Strome, Nic Dowd, Marcus Johansson et Anthony Mantha ont également touché la cible pour les Capitals (21-13-5), qui ont amassé au moins un point dans un septième match de suite (6-0-1). Charlie Lindgren a réalisé 31 arrêts.

Le Canadien était privé du défenseur Kaiden Guhle, blessé au bas du corps jeudi face aux Panthers de la Floride. L’attaquant Evgenii Dadonov a aussi été laissé de côté. Ils ont été remplacés dans la formation du Tricolore par Chris Wideman et Michael Pezzetta.

L’équipe a indiqué que Guhle sera aussi absent quand elle conclura son voyage des Fêtes en rendant visite aux Predators de Nashville, mardi.

«C’est une ligue sérieuse et relevée et autant vous voudriez toujours mettre la main à la pâte, ça fait parfois du bien de décrocher. C’est ce que nous allons faire durant les prochains jours», a mentionné St-Louis, alors que les joueurs pourront passer du bon temps à Nashville avec leur mère.

Encore déclassé

Gustafsson a fait mouche après 32 secondes de jeu, à la suite d’un revirement de Josh Anderson en sortie de zone.

Le Canadien a encaissé un autre but à 4:32, quand Hathaway a fait dévier un tir de Nic Dowd dans l’objectif.

Tranquillement, les joueurs du Tricolore ont commencé à se remettre du choc du mauvais départ. Nick Suzuki a cogné à la porte, mais Lindgren a réussi l’arrêt avec sa mitaine.

Lindgren s’est aussi signalé deux fois contre Kirby Dach avant la fin du premier vingt.

Le Canadien s’est inscrit au pointage après 4:02 de jeu en deuxième période, durant un avantage numérique à quatre contre trois. Caufield a marqué sur un lancer sur réception à la suite d’une passe transversale de Suzuki.

Les Capitals ont toutefois assommé le Canadien avec deux buts dans un intervalle de 35 secondes à mi-chemin du deuxième vingt.

Dowd a profité d’un retour à 8:31, puis Ovechkin est revenu à la charge alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre.

Encore une fois, Caufield a tenté de relancer le Canadien. Il a battu Lindgren entre les jambes avec 7:21 à faire, après avoir provoqué un revirement en zone neutre.

Les Capitals ont profité d’un avantage numérique tard en deuxième période, puis d’un autre tôt en troisième période pour ajouter deux buts. Strome a fait bouger les cordages avec 39 secondes à écouler au deuxième tiers, puis Ovechkin a battu Allen grâce à un puissant tir sur réception après 1:22 de jeu en troisième période.

Johansson et Mantha ont ajouté des filets pour les Capitals, qui ont continué à faire la leçon au Tricolore en troisième période. Ovechkin a finalement complété son 30e tour du chapeau en carrière en marquant son 806e but dans la LNH avec 3:25 à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Brendan Gallagher a insisté pour dire que personne n’a abandonné durant le match dans le camp du Canadien.

«Par contre, c’est frustrant. Et quand vous êtes frustrés, vous commencez parfois à commettre des erreurs et c’est là que la rondelle termine dans votre filet.»

Cole Caufield aimerait bien aider l’équipe à connaître de meilleurs départs.

«Nous (le premier trio) voulons être des joueurs sur qui l’équipe peut compter pour produire à l’attaque. Nous devons nous mettre plus de pression pour connaître de meilleurs départs. Ce serait plus facile si nous avions l’avance.»

Josh Anderson a accepté le blâme pour son revirement qui a mené au premier but des Capitals.

«Nous avions parlé de l’importance des 10 premières minutes du match, puis je commets un revirement après 30 secondes et ils marquent. Ça leur a donné du rythme et ils ont profité de leurs chances.»