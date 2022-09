Les Buccaneers gagnent et Tom Brady met fin à sa disette contre les Saints

Brett Martel, The Associated Press

Brett Martel, The Associated Press

NOUVELLE-ORLÉANS — Tom Brady a été l’étincelle d’une mêlée et a ensuite repéré Breshad Perriman dans la zone des buts pour mener les Buccaneers de Tampa Bay à un gain de 20-10 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche.

L’échauffourée a mené à l’expulsion du demi de coin des Saints Marshon Lattimore et du receveur des Buccaneers Mike Evans.

Brady, qui avait perdu ses quatre derniers matchs de saison régulière contre les Saints, a de nouveau connu des difficultés pour les trois premiers quarts du match contre un rival de la section Sud de l’Association Nationale.

Brady, visiblement frustré, a été capté par la caméra lançant une tablette sur le banc de l’équipe.

«Ç’a été un match difficile sur toute la ligne, a admis Brady. C’est une très bonne équipe, très bien entraînée, une équipe contre laquelle nous avons beaucoup de difficulté. Donc, ça fait du bien de gagner.»

Après avoir vu l’une de ses passes ne pas trouver preneur lors d’un troisième essai au quatrième quart, Brady a enguirlandé Lattimore. Le porteur de ballon Leonard Fournette est ensuite entré dans la mêlée et a bousculé le demi de coin vedette des Saints. Lattimore a répliqué en bousculant Fournette, et Evans s’est précipité et a envoyé Lattimore au sol — un peu comme il l’avait fait dans un match de 2017 entre ces équipes.

«Ç’a été un duel émotif, a noté Brady, sans ambages. Mieux réussir l’exécution a aidé tout le monde. Je pense que la défensive a encore bien joué et que la ligne offensive s’est bien battue.»

Evans a été éjecté, comme il y a cinq saisons. Mais cette fois, Lattimore l’a été aussi.

«Ça fait mal de perdre son meilleur demi de coin, a avoué l’ailier défensif Cameron Jordan. Les gars s’acharnent sur lui parce qu’ils savent qu’il est l’un des meilleurs demis de coins de la ligue.»

L’expulsion de Lattimore et l’absence de Paulson Adebo en raison d’une blessure à la cheville ont laissé les Saints sans leurs deux meilleurs demis de coins. Brady n’en demandait pas plus.

Lors de la possession suivante des Buccaneers (2-0), Brady a mené les siens à la ligne de 28 verges des Saints et a ensuite trouvé Perriman dans le fond de la zone des buts pour donner l’avance 10-3 au club floridien.

La défensive des Buccaneers a ensuite étouffé la tentative de remontée des Saints en interceptant trois passes de Jameis Winston dans les 12 dernières minutes.

Jamel Dean a réalisé les deux premières interceptions, dont une sur la ligne de but destinée à la recrue Chris Olave. Quelques minutes plus tard, le demi de sûreté Mike Edwards a retourné une interception sur 68 verges pour inscrire un majeur qui a porté le score à 20-3.

Brady a trouvé preneur lors de 18 de ses 34 passes pour des gains aériens de 190 verges.

Winston, qui avait été restreint à l’entraînement en raison d’une blessure au dos, a complété 25 de ses 40 passes pour 236 verges gagnées. Il a aussi effectué une passe de touché en fin de rencontre à Michael Thomas.

Les Buccaneers ont inscrit leurs premiers points avec 3:09 à faire au troisième quart quand Ryan Succop a réussi un placement de 47 verges. Il a nivelé la marque à 3-3.

Les Saints (1-1) ont inscrit un placement dès leur première possession du match.

Cette avance s’est maintenue tout au long d’une première demie au cours de laquelle les Buccaneers ont manqué d’opportunisme.

En plus des ennuis de Brady, Fournette a été incapable d’obtenir la verge manquante lors d’un quatrième essai qui aurait permis aux Buccaneers de sécuriser le premier jeu à la porte des buts des Saints.