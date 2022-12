Les Bruins demeurent parfaits à domicile et défont l’Avalanche 5-1

The Associated Press

The Associated Press

BOSTON — David Pastrnak et Trent Frederic ont marqué deux buts chacun, Linus Ullmark a arrêté 25 tirs et les Bruins de Boston ont porté leur fiche à 14-0 à domicile cette saison en battant l’Avalanche du Colorado 5-1, samedi.

Jake DeBrusk a marqué son 100e but en carrière dans la LNH, portant le score à 5-1 en fin de troisième période, 10 secondes seulement après que Frederic eut donné une avance de 4-1 aux Bruins.

Andrew Cogliano a profité d’une collision entre deux joueurs des Bruins pour ruiner le blanchissage d’Ullmark en troisième période.

Pavel Francouz a réalisé 34 arrêts pour l’Avalanche, qui est privée des attaquants Valeri Nichushkin, Evan Rodrigues, Darren Helm et Gabriel Landeskog et des défenseurs Bowen Byram et Kurtis MacDermid. Au cours de la première période, elle a également perdu les services de l’ailier Artturi Lehkonen.