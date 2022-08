Les Brewers transigent le releveur no 1 Josh Hader aux Padres

Bernie Wilson, The Associated Press

SAN DIEGO — Les Padres de San Diego ont obtenu le releveur qu’ils recherchaient, mais ils ont payé un lourd tribut pour l’acquérir.

La formation du sud de la Californie a obtenu le spécialiste de fin de match des Brewers de Milwaukee Josh Hader en retour de leur propre releveur no 1, Taylor Rogers — confiné au banc dernièrement — ainsi que trois autres joueurs: le droitier Dinelson Lamet, le voltigeur Esteury Ruiz ainsi que l’espoir au monticule Robert Gasser.

Les Brewers, meneurs de la Centrale de la Nationale, se départissent de l’un des meilleurs releveurs du baseball en Hader, releveur par excellence de trois des quatre dernières saisons dans la Nationale. Mais la transaction fait bouger les deux meilleurs releveurs de la MLB présentement. Hader mène avec 29 parties sauvegardées, contre 28 pour Rogers.

Les Padres ont toutefois retiré Rogers des missions de fin de match récemment, après qu’il eut bousillé deux avances consécutives dans une série face aux Tigers de Detroit. Les Padres avaient acquis Rogers des Twins du Minnesota lors du premier jour de la saison.

Hader, affiche une moyenne de points mérités de 4,24 cette saison, sa pire en carrière, après avoir connu un passage à vide avant la pause du match des étoiles. Il a une fiche de 1-4 et compte 56 retraits sur trois prises en 34 manches de travail. En près de six saisons avec les Brewers, il a une fiche de 17-17, 125 sauvetages, une m.p.m. de 2,48 et 541 retraits au bâton en 316 manches et un tiers passées au monticule.

Le gaucher de 28 ans touche 11 millions $ US cette saison et sera de nouveau admissible à l’arbitrage cet hiver.

À sa septième saison dans les Majeures — les six premières avec les Twins —, Rogers a une fiche de 17-18, 78 sauvetages, une moyenne de 3,29 et il a retiré 409 frappeurs sur trois prises en 356 manches lancées.

Cette saison, il a une fiche de 1-5 et une m.p.m. de 4.35, due principalement à sept avances bousillées. Après un bon début de saison, Rogers a compilé des moyennes de 5,59 en juin et de 9,31 en juillet. Il pourra devenir joueur autonome à la fin de la saison.

Lamet a éprouvé des ennuis cette saison. En 13 matchs, il a une fiche de 0-1 avec une moyenne de 9,49, bien au-dessus de sa moyenne en carrière de 4,08.

Âgé de 23 ans, Ruiz frappe pour plus de ,300 aux niveaux AA et AAA, mais ne frappait que pour ,222 en 14 rencontres avec les Padres. Choix de deuxième tour l’an dernier, Gasser a une fiche de 4-9 avec une m.p.m. de 4,18 au niveau A cette saison.

Les Brewers détiennent une avance de 3 matchs devant les Cardinals de St. Louis dans la Centrale, tandis que les Padres ont 1,5 match d’avance sur les Phillies de Philadelphie pour la deuxième place donnant accès au match du quatrième as dans la Nationale.

Prolongation pour Musgrove

Plus tôt lundi, les Padres ont consenti une prolongation de contrat à l’as partant Joe Musgrove. L’entente de cinq ans et 100 millions $ entrera en vigueur à compter de 2023.

Âgé de 29 ans, Musgrove a une fiche de 8-4 avec une moyenne de 2,65 en 18 départs cette saison. Il touche 8,625 millions $ cette saison et pouvait devenir joueur autonome après la prochaine Série mondiale.

«Cinq ans, tu regardes la fenêtre que nous avons pour gagner ici, a mentionné Musgrove. Je ne sais pas s’il y avait nécessairement autre chose que d’avoir la bonne entente qui semblait équitable pour les deux côtés, tant sur le plan monétaire que sur la longueur du contrat. De faire partie d’une équipe qui comprend Manny Machado et Fernando Tatis fils pendant cinq ans, c’était très important pour moi.»

«On dirait qu’il a joué ici pendant toute sa carrière et il a dépassé nos attentes, a insisté le gérant des Padres, A.J. Preller. Il est une grosse raison de nos succès.»

Il touchera 20 millions $ par saison de 2023 à 2027 et bénéficiera d’une clause limitée de non-échange lors de la dernière saison, lui permettant de bloquer une transaction auprès de 13 formations.

Cette clause n’entrera en vigueur que s’il a déjà été échangé. S’il demeure avec les Padres, Musgrove pourra profiter d’un droit de veto sur les transactions l’impliquant à compter du milieu de la saison 2026 à titre de vétéran de 10 saisons, dont les cinq dernières avec la même équipe.

Musgrove pourra dorénavant profiter d’une suite lors des voyages à l’étranger des Padres.

Les journalistes de l’Associated Press Steve Megargee (à Milwaukee) et Ronald Blum ont contribué à cet article.