Les Braves s’offrent les services du releveur Kenley Jansen pour un an

Paul Newberry, The Associated Press

ATLANTA — Les Braves d’Atlanta ont complété une semaine très occupée en accordant un contrat d’un an au releveur étoile Kenley Jansen pour la somme de 16 millions $ US.

Âgé de 34 ans, Jansen devrait ravir le rôle de stoppeur à Will Smith dans l’enclos des Braves. La saison dernière, il a récolté 38 sauvetages et maintenu une moyenne de points mérités de 2,22 en 69 présences en relève avec les Dodgers de Los Angeles.

Le directeur général des Braves, le Québécois Alex Anthopoulos, a affirmé avoir discuté de l’embauche de Jansen avec Smith avant de conclure l’entente.

Le gaucher a récolté 37 sauvetages et a été particulièrement solide en fin de saison et en séries éliminatoires dans la conquête de la Série mondiale par les Braves l’an dernier. En séries, Smith a protégé six victoires et n’a accordé aucun point en 11 manches.

«On lui a dit qu’on pourrait avoir l’opportunité de faire quelque chose, mais on voulait qu’il soit en accord avec ça, a mentionné Anthopoulos. Will est d’accord. Il a dit: »Si ça rend l’équipe meilleure et nous donne une chance de remporter une autre bague et d’avoir un autre défilé, j’embarque ».»

Anthopoulos a ajouté que Smith devrait tout de même avoir certaines occasions de sauvegarder des victoires quand Jansen sera au repos.

Il devrait autrement être utilisé en septième ou huitième manche pour mettre la table en compagnie d’autres releveurs comme Tyler Matzek, Luke Jackson et A.J. Minter.

Jansen compte 350 victoires sauvegardées en 12 saisons chez les Dodgers.