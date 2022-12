Les Braves obtiennent le releveur gaucher Lucas Luetge des Yankees

The Associated Press

The Associated Press

ATLANTA — Les Braves d’Atlanta ont fait l’acquisition du releveur gaucher Lucas Luetge des Yankees de New York en retour de deux joueurs des ligues mineures, mercredi.

Les Yankees ont obtenu le lanceur droitier Indigo Diaz et le joueur d’avant-champ Caleb Durbin.

Luetge, qui est âgé de 35 ans, a maintenu des moyennes de moins de 3,00 et a participé à au moins 50 matchs lors de chacune des deux dernières campagnes avec les Yankees. En 2022, il a compilé une fiche de 4-4 avec une moyenne de 2,67 et deux sauvetages. Il a retiré 60 frappeurs sur des prises en 57 manches et un tiers.

En 2021, Luetge avait affiché un dossier de 4-2 avec une moyenne de 2,74 et un sauvetage.

Le natif du Texas a fait ses débuts dans les Majeures en 2012 avec les Mariners de Seattle.

Diaz évoluait au niveau AA la saison dernière et il a maintenu une moyenne de 3,08 en 49 sorties. Pour sa part, Durbin jouait au niveau A et a maintenu une moyenne de ,241 en 105 matchs.